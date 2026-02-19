El PP de Santiago denuncia que el BNG quiere mandar el Son do Camiño a A Coruña o Ferrol

Imagen de una de las ediciones de O Son do Camiño Archivo El Ideal Gallego

El PP de Santiago ha denunciado lo que considera una actitud beligerante por parte del BNG, que gobierna en Compostela con Goretti Sanmartín a la cabeza, con el festival de música O Son do Camiño.

Según aseguró en el Parlamento de Galicia el diputado Borja Verea, también líder de los populares santiagueses, los nacionalistas "atacaron" al festival delante del director xeral de Turismo.

"O BNG de Goretti Sanmartín quere levar O Son do Camiño para Ferrol ou A Coruña?", se pregunta Verea a través de sus redes sociales, en las que incluye su intervención en el Parlamento para criticar la actitud del Gobierno municipal.

"Suxíralle ao director xeral de turismo que en Santiago vostedes non queren O Son do Camiño e que vaia a outra cidade. Fale cos hostaleiros a ver que lles parece", reta Borja Verea a la alcaldesa, Goretti Sanmartín.

Las críticas populares al Ejecutivo local van más allá del propio festival y tienen como objetivo las políticas turísticas de la ciudad: "Desde que vostedes chegaron Santiago estaba no top-10 de cidades receptoras de congresos. Sabe onde está agora despois de dous anos das súas políticas turísticas? 35", espeta Verea.

"En dous anos. Tardaron dous anos en cargarse a industria turística santiaguesa. Polo tanto, un pouquiño de humildade, menos soberbia, póñanse a traballar e fíense, confíe e busquen a colaboración sincera co resto das administración que si queren un futuro para o país e un futuro tamén para a nosa ciudade, para a capital de Galicia", recomienda el líder del PP santiagués.

La edición de 2026 de O Son do Camiño, que tendrá lugar en el Monte do Gozo de Santiago del 18 al 20 de junio, tendrá como principales protagonistas a Linkin Park, Katy Perry, Dani Martín o Lola Índigo. Forma parte también de los Concertos do Xacobeo impulsados por la Xunta, que incluyen también en Santiago citas como O Gozo Festival -que también tendrá conciertos en A Coruña en este 2026 con The Kooks y Garbage- o el Coruña Sounds y el Morriña Fest, dos citas ya clásicas en el verano herculino.

