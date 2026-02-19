Mi cuenta

A Coruña

El hombre que atropelló a seis personas en el centro de A Coruña lo hizo por "llamar la atención"

Ep
19/02/2026 14:55
El atropello múltiple se produjo en la plaza de Mina
Quintana
El hombre que atropelló a seis personas en el centro de A Coruña, en agosto del año pasado, lo hizo por "llamar la atención", según recogen las diligencias realizadas por la Policía Local y remitidas recientemente al juzgado.

En él, según lo adelantado por la Radio Galega, y recogido por Europa Press, se incide en el carácter "premeditado". Todo ello en un informe con 90 folios y enviado al juzgado competente en este caso hace unos días.

En total, en agosto del año pasado, seis personas resultaron heridas en un atropello múltiple en el centro de la ciudad de A Coruña, en concreto en la plaza de Mina. Las víctimas fueron trasladadas por el 061 a centros hospitalarios mientras que el hombre fue detenido.

Un mes después del atropello intencionado de plaza de Mina: ya solo queda ingresada una persona

El informe de la Policía Local, en relación a un suceso ocurrido el 27 de agosto de 2025, pasadas las doce del mediodía -el hombre fue detenido poco después- señala que este manifestó de forma espontánea que lo había hecho como "una forma de llamar la atención".

A Coruña sufre el primer atropello múltiple, intencionado e indiscriminado de su historia

El coche estaba aparcado en un área reservada de Juana de Vega y el hombre, nacido en 1974 y con domicilio en A Coruña, lo arrancó cuando las personas comenzaron a cruzar por la plaza de Mina, según el mismo reconoció a los agentes.

Atropello multiple en plaza de Mina FOTO Quintana

Atropello múltiple en plaza de Mina de A Coruña

El conductor responsable del atropello múltiple fue detenido y se le practicaron las correspondientes pruebas de drogas y alcohol, dando negativo. Posteriormente, fue ingresado en el área de psiquiatría del Hospital de Oza por orden judicial y bajo vigilancia policial.

Ya en ese momento, se apuntó a un carácter intencionado dado lo expuesto por el detenido, algo que ratifica el informe. "Dijo que el coche estaba controlado por una mafia", ha precisado la Radio Galega a este respecto y en relación a las diligencias realizadas por funcionarios de la Policía Local.

