El heroico rescate de unos vecinos que evitaron una tragedia en una cafetería de A Coruña

Los vecinos, hosteleros y comerciantes del entorno de la calle Nicaragua, en pleno centro de A Coruña, pueden llevarse la medalla al acto heroico de la semana en la ciudad. Sin su ayuda, seguramente un suceso ocurrido a primera hora de la tarde del jueves hubiera acabado en tragedia.

Pasadas las 14.30 horas, un humo cada vez más denso que salía de una cafetería encendió la luz de alarma. El establecimiento en cuestión se encontraba aparentemente cerrado u con la verja bajada, aunque las sospechas de los compañeros del día a día resultaron ser ciertas: en el interior se encontraba la responsable del bar, mientras ardían varios objetos y el las llamas se hacían cada vez más virulentas. Varias personas, incluidos los trabajadores de una tienda de uñas y otro bar próximo, consiguieron levantar la verja y rescatar a la hostelera, que se había quedado atrapada en el fuego.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tres patrullas de la Policía Local, una ambulancia y un tres camiones de Bomberos. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, debido a la inhalación de humo. Sin embargo, gracias a sus vecinos, todo parece que quedará solamente en un susto.