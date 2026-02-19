Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El heroico rescate de unos vecinos que evitaron una tragedia en una cafetería de A Coruña

El humo puso sobre aviso a los negocios del entorno, que se movilizaron para rescatar a una persona del humo y las llamas

Guillermo Parga
Guillermo Parga
19/02/2026 17:38
Incendio en la calle Pla y Cancela, con presencia de los Bomberos
Incendio en la calle Pla y Cancela, con presencia de los Bomberos
Joaquín Abad
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los vecinos, hosteleros y comerciantes del entorno de la calle Nicaragua, en pleno centro de A Coruña, pueden llevarse la medalla al acto heroico de la semana en la ciudad. Sin su ayuda, seguramente un suceso ocurrido a primera hora de la tarde del jueves hubiera acabado en tragedia.

Las imágenes del incendio en el garaje de Pérez Cepeda

Más información

Pasadas las 14.30 horas, un humo cada vez más denso que salía de una cafetería encendió la luz de alarma. El establecimiento en cuestión se encontraba aparentemente cerrado u con la verja bajada, aunque las sospechas de los compañeros del día a día resultaron ser ciertas: en el interior se encontraba la responsable del bar, mientras ardían varios objetos y el las llamas se hacían cada vez más virulentas. Varias personas, incluidos los trabajadores de una tienda de uñas y otro bar próximo, consiguieron levantar la verja y rescatar a la hostelera, que se había quedado atrapada en el fuego.

Incendio en Xuxán (8)

Incendio en un supermercado de Xuxán

Más información

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tres patrullas de la Policía Local, una ambulancia y un tres camiones de Bomberos. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, debido a la inhalación de humo. Sin embargo, gracias a sus vecinos, todo parece que quedará solamente en un susto.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Incendio en la calle Pla y Cancela, con presencia de los Bomberos

El heroico rescate de unos vecinos que evitaron una tragedia en una cafetería de A Coruña
Guillermo Parga
Therians

Los 'therian', jóvenes que se identifican como animales, se verán este viernes en A Coruña
Lara Fernández
A bandeira galega ondea en María Pita, ao carón da española e da europea

O día que no Concello da Coruña se falou por primeira vez o galego despois da morte de Franco
Noela Rey Méndez
Alfonso Rueda

El Eixo Atlántico insta a Rueda a "enredar menos y trabajar más" por el tren a Portugal
EFE