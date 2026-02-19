El gallo, la guitarra y el ron: así muestra en sus cuadros Iliana Ugando la idiosincrasia de Cuba

Iliana Ugando posa junto a sus cuadros en ExpoCoruña Bocija

Desde este jueves, y durante los tres próximos días, ExpoCoruña acoge ‘El Expreso de Cuba’, un viaje de tres días en el que Galicia y Cuba fusionan sus culturas en una experiencia a través de la cual el público puede disfrutar de la historia del país caribeño a través de sus costumbres y sabores, con ambientación de vagones de tren en el que se instalan desde rincones cafeteros hasta exposiciones de obras de arte. Una de las artistas que expone sus cuadros es Iliana Ugando, que trata de reflejar en su obra "la idiosincrasia de Cuba".

"He tocado varios estilos durante mi trayectoria, y en esta exposición intento mostrar una selección. Mi contacto directo con la naturaleza, con el mundo de la fantasía y sobre todo, con mis raíces. Esto es Cuba, así lo siento yo", explica la autora.

"En cualquier estilo que toque, Cuba está presente. En mi obra aparece el gallo, que representa muy bien al campesino, la guitarra... y el ron también sale, claro", añade entre risas. Ugando vive en Madrid desde hace once años, lo cuál le permite experimentar "una mezcla de culturas".

"Hasta que una persona no pise un país, no lo va a conocer de verdad. Nosotros tenemos una idiosincrasia muy nuestra. Cuba tiene que mostrar al mundo", finaliza.

En todo caso, la exposición de Ugando es solo una de las múltiples actividades disponibles en ExpoCoruña, en un evento en el que habrá actuaciones musicales en directo y se podrá conocer un poco más de Cuba en diferentes formatos.