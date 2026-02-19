Mi cuenta

A Coruña

El escritor madrileño que encuentra inspiración vital en una frase de Cañita Brava

Esther Durán
19/02/2026 15:37
Cañita Brava
"Alguna vez, cuando un amigo descubre un perfil en las redes sociales de alguien obsesionado conmigo, que no deja pasar la menor ocasión para darme una coz, a cuenta de lo que sea, me pregunta si ha pasado algo con ese alguien. (...) Al final, les respondo: "Lo único que pasa es que me debe 6.000 pesetas de whisky"

Cañita Brava durante su reportaje en "Y ahora Sonsoles"

Cañita Brava anuncia en la televisión que padece un cáncer de colon

Son las palabras del escritor Sergio del Molino, ganador del Premio Alfaguara de Novela 2024 por su obra 'Los alemanes'. Y esa frase que usa es, ni más ni menos, que una de las más míticas de un coruñés de pro: Cañita Brava. 

Se trata de una línea de su participación en la película 'Torrente, el brazo tonto de la ley', en la que da vida al dueño de un bar que le recuerda al personaje de Santiago Segura que le debe esas "6.000 pesetas de whisky".

Cañita Brava, en el Garufa

A Coruña homenajea a Cañita Brava y a John Lennon con canciones y humor en el Garufa

A Sergio del Molino esta frase le vale para realizar una reflexión vital sobre los 'haters', esos odiadores con los que se ha ido encontrando durante la vida. "A fuerza de dejarme 6.000 pesetas de whisky en gente que luego se revela gentuza, me he cerrado", escribe Del Molino, que asegura que con el tiempo se ha vuelto más desconfiado: "Sé que el día del juicio final, el jinete contable del apocalipsis sumará los debes y los haber de tu contabilidad social, y sólo dejará resucitar a quienes pagamos los whiskies a gilipollas que no lo merecían".

Cañita Brava | “A mí toda Coruña me adora porque soy una institución”

