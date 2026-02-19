Alumnado, familias y profesorado del CEIP Rosalía de Castro de A Coruña se concentró este jueves por la mañana -día de regreso a las aulas tras las vacaciones de carnaval- a las puertas del colegio en protesta por el "estado de abandono" de las instalaciones del centro escolar.

La concentración fue seguida por el corte simbólico de la calle Pontedeume y de la avenida de Arteixo, en ambos sentidos, para visibilizar una situación que está "provocando problemas en la accesibilidad del centro para las personas con problemas de movilidad, entre ellos varios alumnos y alumnas".

“Un cole accesible es indiscutible”, destacaba la pancarta del ANPA Aturuxo, convocante de la protesta.

La más reciente de las incidencias es la que afecta al ascensor del colegio, que se encuentra averiado y fuera de servicio desde hace semanas, lo que impide, explican, el acceso a las plantas superiores de las personas con movilidad reducida, entre ellos alumnado con necesidades específicas, además de familias y personal del centro que lo puedan necesitar.

Esta situación supone una barrera importante para la inclusión y la igualdad de acceso a los espacios educativos, denuncian desde la comunidad educativa.

Tanto el ANPA como la Dirección del centro solicitaron su reparación urgente y una solución definitiva que garantice el correcto funcionamiento del ascensor y la accesibilidad del colegio.

En la concentración se reclama que “la accesibilidad es igualdad y la inclusión no es opcional. Todos los niños y niñas cuentan”.

Pero el del ascensor no es el único problema que sufre el centro, aseguran. Así, explican que arrastran defectos estructurales desde hace tiempo, sin que se les había dado una solución definitiva.

El pasado año parte de la cubierta del tejado voló por los aires, cayendo a la calle por la que entra en el colegio el alumnado de Infantil, "poniendo en peligro los niños y niñas".

Además, según cuenta la comunidad del Rosalía de Castro, el mal estado del tejado provoca de forma frecuente goteras y humedades que afectan a zonas comunes del centro, así como a la única zona con rampa del colegio.

La escuela sufre además problemas eléctricos y, además, varios de sus espacios -como el aula habilitado para el área de música y danza- se encuentran en una "situación insalubre".

Además de la concentración de este jueves, la comunidad educativa del CEIP Rosalía de Castro participará en la manifestación convocada por la Federación de Anpas de A Coruña para el próximo sábado 28 ante la "situación de deterioro y falta de recursos que afecta a la escuela pública, las deficiencias en infraestructuras o la falta de recursos humanos que sufren muchos centros de la provincia".