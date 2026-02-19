El Ayuntamiento de A Coruña prevé llegar al 100% de ocupación en los puestos de la plaza de Lugo

La plaza de Lugo Carlota Blanco

Nuevo impulso para la plaza de Lugo. El Ayuntamiento de A Coruña sacó este jueves a licitación 28 puestos vacíos del mercado municipal, entre los que se encuentran cuatro locales exteriores, once en la planta baja (diez de ellos pescaderías), seis en la primera planta y siete en la segunda.

Las adjudicaciones serán por un periodo inicial de quince años, con posibilidad de prórroga de otros diez años. Así, con los 28 nuevos puestos, el mercado municipal estaría al 100% de ocupación, según fuentes municipales. La plaza de abastos cuenta con 191 locales.

Las ofertas deberán presentarse a través de la plataforma de contratación y el plazo es de treinta días hábiles, que contarán a partir del día siguiente a la publicación de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP). Los precios mensuales de los puestos oscila entre los 18,39 euros y los 210,70.

“O interese municipal con estas licitacións é darlle un impulso ao mercado e á actividadecomercial coa apertura de novas instalacións; xerar emprego nunha contorna adaptada aosnovos tempos; e fomentar o consumo de produto fresco, ecolóxico e de proximidade, asícomo outros produtos de interese para a cidadanía”, resaltó la alcaldesa, Inés Rey.