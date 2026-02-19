El Ayuntamiento de A Coruña da luz verde al estudio de detalle de las 58 viviendas sociales de la Xunta en Los Rosales

Parcela en Emilio González López Patricia G. Fraga

La Junta de Gobierno local de A Coruña dio luz verde este jueves a la aprobación inicial del estudio de detalle de la parcela vacía en la calle Emilio González López, en Los Rosales, para construir 58 viviendas sociales por parte de la Xunta. El terreno cuenta con una superficie de 1.230 metros cuadrados y el documento apunta a la posibilidad de construir un edificio de hasta ocho plantas.

En el estudio de detalle se incorporan las condiciones estéticas y de composición, que cumplen con las determinaciones del Plan Xeral y la Lei do Solo de Galicia. La parcela, de titularidad municipal, fue cedida al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) con el fin de incrementar el parque residencial público en la ciudad.

La alcaldesa, Inés Rey, aseguró este jueves que el Ayuntamiento "siempre colaborará" en materia de vivienda: "La Xunta presentó este proyecto y el Ayuntamiento colabora. Si fuese recíproco, sería perfecto". Así, la regidora denunció los "atrancos" que "pone la Xunta para aplicar la zona tensionada en A Coruña".