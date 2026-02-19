Del suelo al cielo en poco más de cuatro años: Inditex bate su récord histórico

Óscar García Maceiras y Marta Ortega, durante una junta de accionistas de Inditex Patricia G. Fraga

En la sesión bursátil de este jueves se registró un hito muy importante para Inditex, el gigante textil con sede en Arteixo (A Coruña). Pocos minutos después de que abriese la Bolsa a las 9.00 horas, superó uno de sus techos históricos tras empezar a negociarse sus acciones a un precio superior a 58 euros. Esto supuso que el valor total de la empresa se situase por encima de los 180.000 millones de euros.

Estas son cifras que la multinacional nunca había alcanzado desde que empezase a cotizar en el mercado de valores en 2001. Ahora, vive tiempos de bonanza, al menos en términos bursátiles. La situación era totalmente opuesta hace poco más de cuatro años, cuando una noticia sorprendió a todo el mundo.

El 30 de noviembre de 2021, el consejo de administración de Inditex, a iniciativa de su entonces presidente ejecutivo, Pablo Isla, y de su máximo accionista, Amancio Ortega, hizo público que había acordado nombrar a Marta Ortega, hija del fundador de la compañía, nueva presidenta no ejecutiva del grupo textil, nombramiento que se haría efectivo a partir del 1 de abril del siguiente año.

El anuncio no fue bien recibido en Bolsa en aquel momento. Las acciones del grupo textil, registraron fuertes caídas tras conocerse el relevo. Inditex cayó más de un 6%, hasta los 27,89 euros por título. Esto supuso que la compañía se dejase en el mercado 5.600 millones de euros.

Otros cambios

No fue el único movimiento se comunicó en aquel entonces. La compañía del sector de la moda también informó de que Óscar García Maceiras, hasta entonces secretario general y del consejo, había sido nombrado consejero delegado de Inditex, con efectos inmediatos. Además, se realizaron otro cambios en el equipo de dirección de la compañía.

La cotización de las acciones no mejoró en los días siguientes, sino que incluso continuaron con un pronunciado descenso. Entre diciembre de 2021 y abril de 2022, momento en el que tocaron suelo, su precio llegó a caer más de un 30%, hasta situarse en el rango de los 20 euros.

Desde entonces, Inditex empezó a remontar de forma notable, hasta llegar a los niveles actuales, en los que se ha situado entre los 57 y 58 euros por acción, con una subida meteórica de más de un 180%. 