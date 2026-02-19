‘As liñas descontinuas’ genera un “espazo de abrazo e agarimo” en su estreno en A Coruña

La directora, Anxos Fazáns, en el centro, entre los actores protagonistas, Mara Sánchez y Adam Prieto Quintana

Cantones Cines acogió hoy la premiere de ‘As liñas descontinuas’, el último largometraje de la directora y actriz gallega Anxos Fazáns. Una película que, según la propia directora, busca reconectar con uno mismo y, al mismo tiempo, generar “un espazo de abrazo e agarimo” en un filme que cuenta con una narrativa y unos personajes “pouco habituais” para lo que suele mostrar el cine como tal. Al preestreno en los cines coruñeses acudieron como invitados principales algunos de los músicos más representativos de la escena gallega como The Rapants, De Ninghures, Grande Amore o Aida Tarrío, así como influencers como Blondiemuser o Sara Seco, entre otros.

Bea (interpretada por Mara Sánchez) es una mujer de 50 años que se está separando de su marido. El día en el que tiene que abandonar el hogar en el que ha vivido los últimos veinte años llega a su casa y se encuentra todo patas arriba y a uno de los ladrones dormido en su cama. Denís (Adam Prieto) es un chico trans de 28 años que, pese a haber estudiado una carrera, lucha contra la precariedad laboral y la falta de oportunidades. Después de pasar tres días juntos, cada uno deberá seguir su camino.

“‘As liñas descontinuas’ é unha película bastante particular. Empezando, sobre todo, polas personaxes. Polo menos no termo que non estamos acostumados a ver normalmente na pantalla. Unha muller de 50 anos e un rapaz trans de menos de 30, contados dunha maneira pouco habitual, construíndo personaxes complexas –apegadas á realidade– e intentando facer que a película transmitise precisamente esa particularidade”, comenta la directora del filme en gallego.

Para buscar desde un principio que el largometraje fuese lo más ameno posible para el espectador, Fazáns mostró hincapié desde un principio en la forma de filmar. “Fixen ‘As liñas descontinuas’ pensando en facer unha película luminosa e lixeira. De feito, a propia rodaxe queríamos dende un principio que fose o máis tranquila posible. Que fose un espazo sano, positivo e de pausa”, apunta. Una tranquilidad que también se percibe en las interpretaciones de los actores, que evolucionan a medida que avanza el largometraje y que, a su vez, permite acercarse poco a poco a un ritmo pausado, pensando en cómo lo va a percibir el espectador en la gran pantalla.

De esta forma, la directora y actriz de cine nacida en Pontevedra estrena el que es su segundo largometraje, después de debutar con ‘A estación violenta’ en 2017, una adaptación libre de la novela homónima de Manuel Jabois y que fue representada en la gran pantalla por actores míticos del cine en gallego como Nerea Barros o Antonio Durán ‘Morris’, entre otros.

En estos casi nueve años entre largometrajes, el trabajo de Fazáns estuvo más relacionado con los cortos, un aspecto que le hizo madurar dentro del mundo del cine: “Pasou un montón de tempo dende que fixen a primeira película. Tiña 25 anos cando a rodei. Foi moi positivo para moitas cousas, era unha rapaza con moitas ganas, pero tamén con moito medo. Había esa cuestión de valentía, ligada á xuventude. Agora son unha persoa moi distinta. Son máis madura, máis consciente, sei moito máis e iso faime estar moito máis preparada”, incide la directora de la ciudad del Lérez.

Anxos Fazáns no solo se limitó a realizar sus labores como directora. También como productora y como principal implicada en todas las fases de la película, así como también en la distribución. “Esta é unha película de público. Fíxena pensando na xente”, concluye Fazáns. 