A Coruña

A un día del récord de jornadas de lluvia seguidas... y la predicción dice que saldrá el sol en A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
19/02/2026 14:49
Gran arcoiris en la bahía del Orzán
Gran arcoiris en la bahía del Orzán
Víctor Seoane
A Coruña arrastra 43 días consecutivos de lluvia. El 8 de enero empezó a llover y hasta este jueves, 19 de febrero, todavía no hay ni una sola jornada en la que no se haya recogido agua. La ciudad ha batido el récord del diluvio bíblico de 40 días en el que Noé, su familia y su arca llena de animales se salvaron de la ir divina, pero hay otra marca que, por lo que apuntan las predicciones, se le va a resistir.

Y es que según los registros, en el año 36 fueron 44 las jornadas lluviosas consecutivas (que se iniciaron el 28 de noviembre de 1935 y duraron hasta el 10 de enero del siguiente año). Este viernes, 20 de febrero, A Coruña empataría este récord, pero la predicción meteorológica apunta a que la marca se va a quedar finalmente en 43 días. 

A Coruña solo se libró de la lluvia en dos de los 43 días de 2026

La buena noticia es también precisamente esa: va a dejar de llover. Los residentes en A Coruña y su área metropolitana ya llevan tiempo mirando con hastío al cielo buscando el sol y el fin de los días lluviosos, y este fin de semana apunta a que llegará ese momento.

Una pareja trata de protegerse de la lluvia durante esta racha de lluvia prolongada

A Coruña apunta al récord de días consecutivos con lluvia, vigente desde 1936

Según Aemet, para el fin de semana hay cero probabilidades de lluvia. Este viernes los cielos estarán nubosos en la ciudad, con temperaturas entre 15 y 9 grados. Para el sábado y el domingo se espera que las nubes sean menos abundantes, con cielos más bien soleados y con los termómetros entre 15 y 7 grados y entre 15 y 6, respectivamente. 

La racha de 43 días seguidos lloviendo, eso sí, se colocará en el meritorio segundo puesto del ranking de precipitaciones herculino, desbancando a los 41 de 2014, cuando no paró de llover desde el 10 de enero hasta el 21 de febrero

