A Coruña quería pasárselo bien en Carnaval: los locales de noche aumentaron un 25 por ciento su facturación

No hay nada más coruñés, que poner al mal tiempo buena cara y convertir un día de lluvia en una noche de fiesta. Ya lo popularizó Gadis: “E se chove, que chova”. Y esa podría ser perfectamente la lectura que hicieron decenas de miles de personas entre el viernes y el Martes de Carnaval. Se llenaron los sambódromos a la herculina, la calle Torreiro, San Juan, los pubs y las discotecas. La estimación de absolutamente todos los empresarios de cada uno de sus puntos neurálgicos es que 2026 ganó por goleada a 2025, y que va a ser difícil repetir lo vivido en plena alternancia de temporales, borrascas, lluvias y noches gélidas. Todo ello sin un solo incidente que lamentar y con una postal digna de convertirse en reclamo turístico de aquí en el futuro.

Uno de los que descansó menos que si trabajase en una comparsa es Javier García, responsable de A Casiña en Mantelería, El Ama en San Juan y La Tóxica en Torreiro. Entre el viernes, incluso el jueves universitario, y el martes no hubo una tarde, noche o madrugada en la que sus establecimientos no estuvieran a rebosar. Y claro, la definición es sencilla. “El Carnaval fue apoteósico, porque el tiempo acompañó justo cuando empezábamos a trabajar. No hay nada malo que decir de nadie, sin una pelea y los clientes entregados”, subraya. Además, tal y como se había comprometido en la víspera, recuerda que “a las 02.00 de la madrugada la calle San Juan estaba limpia, al igual que Torreiro con cada parcela recogida a las 04.00 horas”, añade. El único punto negativo que encuentra el empresario es que San Juan y Torreiro no se movieran de manera semejante. “Ojalá la calle San Juan sea como Torreiro, donde una unión por parte de todos los hosteleros, en la que todos vamos a una. Y así es como se trabaja. En San Juan no hubo esa unión de todos los locales”, recuerda. De hecho, el precio de las consumiciones en la unión entre San Andrés y la calle Galera era unificado (8 euros la copa).

El horario ampliado concedido por el Ayuntamiento permitió que se produjese una comunión perfecta entre todos los actores de la noche: los de a pie de calle y los que ofrecían una pista de baile a partir de las 04.30 horas y hasta entrada la mañana. Luis Diz, gerente del Grupo Pelícano y presidente de Galicia de Noite, estima en “más de un 20 por ciento” el aumento de clientes respecto al año pasado, con la Wake Up una vez más como principal reclamo. “Estuvimos a tope, mejor que el año pasado”, reconoce el empresario.

Por su parte, Emilio Ron, director de operaciones de The Clab, habla de cifras similares. “Estuvimos por encima del 25 por ciento respecto al año pasado, lo que quiere decir que esta sala ha madurado”, indica. “Además, repetimos el mismo mantra: agradecemos a nuestros clientes que no hubiera incidencias ni un impacto negativo en la ciudad”, finaliza.