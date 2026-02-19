A Coruña disfrutó de un premio Grammy bendecido por Paco de Lucía y Chucho Valdés

El grupo de baile durante el concierto de Alaín Pérez Quintana

No es descabellado que, leyendo estas líneas, el coruñés con menos experiencia o quien se vaya instalado recientemente en la ciudad se pregunte: “Pero, ¿cuándo se acaba la fiesta en A Coruña?”. Que no se preocupe, porque los que llevan más años tampoco acertarían con la respuesta. Con la resaca de los carnavales todavía presente en muchos, tanto en sentido literal como figurado, ayer dio comienzo un nuevo evento de cuatro días que promete diversión a lo grande, tanto en cantidad como en calidad.

Se trata de El Expreso de Cuba, una celebración del país caribeño en la que se incluye todo lo que cabe esperar del concepto. ExpoCoruña acoge el autodefinido como “evento de celebración y remembranza de la música cubana de primer nivel, enfocado mayoritariamente en los admiradores del esplendor de las comidas, bebidas, arte demás manifestaciones”. La fórmula elegida es la de la división en dos actos: un modo feria (gastronomía de alta cocina, rones, habanos, café de especialidad y artesanía y cosmética) entre las 13.00 y las 18.30 horas, y otro de verbena de las 20.30 a las 23.00 horas, con una banda de renombre en cada jornada. El precio de la jornada matutina es de 11 euros, mientras que el de la nocturna oscila entre los 70 y los 285, debido al tirón del cartel.

El plato fuerte

Puede que decir Alaín Pérez solamente despierte el sentimiento de sus paisanos, o de aquellos más apegados al son cubano. Sin embargo, si hablamos de un descubrimiento del maestro Chucho Valdés, compañero de viaje de Paco de Lucía, y ganador de un Grammy en 2022 a mejor álbum tropical, es la mejor forma de hacer justicia a lo que puede calificarse con un prácticamente casi privado para unos cuantos privilegiados que se sintieron como tal.

Con aproximadamente una hora de retraso sobre el horario previsto, Alaín Pérez y su banda salieron al escenario de ExpoCoruña con un sonido atronador, potente y que cualquier purista, sea fan o no, disfrutaría como un enano. Se mostró encantado de llevar “un pedazo de Cuba a otras fronteras y latitudes”, además de asegurar que es un “placer formar parte de esta gran historia, de la que el mundo entero será testigo”. Quizás la expresión no era la más adecuada para el volumen de seguimiento, pero sí que la calidad brilló por encima de la cantidad.

La programación continuará esta noche con el concierto de Isaac Delgado, otro artista de referencia, mientras que el sábado llegarán Alexander Abreu y Havana D’Primera. El plato fuerte será para muchos la actuación, el domingo, de la orquesta Los Van Van, con más de medio siglo de trayectoria de a sus espaldas y toda una legión de fans.