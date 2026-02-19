Mi cuenta

A Coruña

A Coruña busca ser más eficiente: el Ayuntamiento repartirá a todos los hogares cubos, bolsas y embudos para separar residuos

El Gobierno local adquiere 800 nuevos contenedores de carga lateral

Lara Fernández
Lara Fernández
19/02/2026 13:03
Contenedores en A Coruña
Contenedores en A Coruña
Patricia G. Fraga
El Ayuntamiento de A Coruña adjudicó este jueves, en Junta de Gobierno local, un contrato que tiene como fin ser una ciudad más "eficiente" y estar a la vanguardia de las "políticas medioambientais", en palabras de la alcaldesa, Inés Rey. Con este objetivo, el Gobierno municipal suministrará a todos los hogares más de 136.200 cubos domésticos aireados para la recogida de biorresiduos de diez litros, 408.690 bolsas compostables para recolectar la fracción orgánica y 136.230 embudos reutilizables para recoger aceite usado en el domicilio. 

A todo ello se suma, a su vez, la distribución de 272.460 tarjetas sin contacto de apertura electrónica de contenedores orgánicos. La regidora, no obstante, no adelantó la fecha de la entrada en vigor de esta medida. El Ayuntamiento busca mejorar los datos de recogida separada en el marco del plan municipal de gestión de residuos aprobado en el pleno. La segunda licitación, dividida por lotes, supondrá una inversión final de más de 748.000 euros, también financiados por fondos europeos.

La Junta de Gobierno local también aprobó este jueves la adjudicación de otro contrato para adquirir 800 contenedores de carga lateral de una capacidad superior a los 1.800 litros cada uno. La inversión final fue de 1,7 millones de euros, financiados, a su vez, por fondos Next Generation. El contrato original solo preveía la compra de 650 contenedores, pero la empresa adjudicataria se comprometió a entregar, 150 unidades adicionales sin coste para el Ayuntamiento. 

“No Goberno tomámonos moi en serio a senda emprendida cara ao 2030 para mellorar substancialmente os datos de recollida separada de residuos. É algo innegociable para calquera cidade da modernidade e o tamaño da Coruña. Por iso é fundamental dotarnos do mellor material, para facer posible o cumprimento dos obxectivos comunitarios e facer deste un lugar mellor, máis verde”, resaltó la alcaldesa. 

