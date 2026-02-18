Una ‘Farola del Paseo’ y una ‘Torre de Hércules’, entre los disfraces premiados en el concurso de choqueiros

Los disfraces ganadores del concurso infantil de choqueiros G. BARREIROS

El plato fuerte de cada Martes de Carnaval es, sin duda, el concurso de choqueiros. Una competición en la que, cada quien con su idea, más o menos elaborada, luce encima de un escenario ante la atenta mirada de los coruñeses. También es la forma perfecta de despedir el día más importante del Entroido coruñés, antes de enterrar la sardina. Ayer, primero se citaron los niños en la plaza de España. Más de cuarenta participantes, entre los que destacaban disfraces de farolas del Paseo o la Torre de Hércules, se ganaron el corazón de los herculinos en el desfile choqueiro más coruñés.

Galería Las mejores imágenes del Carnaval de A Coruña Ver más imágenes

Precisamente entre representaciones herculinas estuvo el primer premio de la categoría infantil. Tras más de veinte minutos de deliberación, el jurado acordó otorgar un primer premio compartido en la categoría individual del concurso infantil al disfraz de ‘Farola del Paseo’ y el de ‘Cidade da Coruña’, un atuendo que representaba múltiples símbolos de la ciudad. Los dos segundos premios fueron para ‘La casa de las zapatillas’ y para ‘Vilma Picapiedra’. El tercer premio fue para el disfraz de ‘Torre de Hércules’. En la categoría grupal, el oro fue para ‘Praceiras de praza de Lugo’. Los dos segundos fueron para ‘Confeti’ y ‘Choqueiros en flor’. Los terceros, para ‘Aladdín’, ‘NASA’ y ‘Sombrerero loco y Reina de corazones’.

Para despedir por todo lo alto el Martes de Carnaval, el concurso de choqueiros se trasladó a la emblemática calle de la Torre. Allí, más de medio centenar de aspirantes se dieron cita en el lugar más carnavalero de la ciudad con el objetivo de hacerse con la distinción de ‘Choqueiro del año’. Uno de los que más llamó la atención del público fue el de ‘Camelot Park’, en honor al histórico parque infantil que se ubicaba en la estación de San Cristóbal. Y para el que abogaron por volver a instaurar en la futura estación intermodal de A Coruña. Tampoco faltaron los disfraces de acontecimientos del momento, como Bad Bunny en la Superbowl o de series como ‘Stranger Things’, aunque adaptada a la versión coruñesa ‘Movidas chungas neno’.

La lluvia se apiada de los coruñeses en un Martes de Carnaval de abarrote Más información

Tras más de dos horas de desfile –más la deliberación–, en la categoría absoluta individual el primer premio fue para ‘O embaixador das catro erres’. Con las platas se hicieron ‘Bibliotecaria’ y ‘Torera’; y con el bronce, ‘Juegos de azar’, ‘Hada del bosque’ y ‘La hora de la merienda’. En la categoría grupal, el oro fue para ‘Movidas chungas’. ‘Clínica Papuda’ y ‘Os dibus do Xabarín’ se hicieron con el segundo; y ‘Camelot Park’, ‘Pinta e colorea’ y ‘Coa casa a costas’, con el tercero.