Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Una ‘Farola del Paseo’ y una ‘Torre de Hércules’, entre los disfraces premiados en el concurso de choqueiros

Dani Sánchez
Dani Sánchez
18/02/2026 06:00
Los disfraces ganadores del concurso infantil de choqueiros
G. BARREIROS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El plato fuerte de cada Martes de Carnaval es, sin duda, el concurso de choqueiros. Una competición en la que, cada quien con su idea, más o menos elaborada, luce encima de un escenario ante la atenta mirada de los coruñeses. También es la forma perfecta de despedir el día más importante del Entroido coruñés, antes de enterrar la sardina. Ayer, primero se citaron los niños en la plaza de España. Más de cuarenta participantes, entre los que destacaban disfraces de farolas del Paseo o la Torre de Hércules, se ganaron el corazón de los herculinos en el desfile choqueiro más coruñés.

Galería

Las mejores imágenes del Carnaval de A Coruña

Ver más imágenes

Precisamente entre representaciones herculinas estuvo el primer premio de la categoría infantil. Tras más de veinte minutos de deliberación, el jurado acordó otorgar un primer premio compartido en la categoría individual del concurso infantil al disfraz de ‘Farola del Paseo’ y el de ‘Cidade da Coruña’, un atuendo que representaba múltiples símbolos de la ciudad. Los dos segundos premios fueron para ‘La casa de las zapatillas’ y para ‘Vilma Picapiedra’. El tercer premio fue para el disfraz de ‘Torre de Hércules’. En la categoría grupal, el oro fue para ‘Praceiras de praza de Lugo’. Los dos segundos fueron para ‘Confeti’ y ‘Choqueiros en flor’. Los terceros, para ‘Aladdín’, ‘NASA’ y ‘Sombrerero loco y Reina de corazones’.

A Coruña

Bajar la calle de la Torre

Para despedir por todo lo alto el Martes de Carnaval, el concurso de choqueiros se trasladó a la emblemática calle de la Torre. Allí, más de medio centenar de aspirantes se dieron cita en el lugar más carnavalero de la ciudad con el objetivo de hacerse con la distinción de ‘Choqueiro del año’. Uno de los que más llamó la atención del público fue el de ‘Camelot Park’, en honor al histórico parque infantil que se ubicaba en la estación de San Cristóbal. Y para el que abogaron por volver a instaurar en la futura estación intermodal de A Coruña. Tampoco faltaron los disfraces de acontecimientos del momento, como Bad Bunny en la Superbowl o de series como ‘Stranger Things’, aunque adaptada a la versión coruñesa ‘Movidas chungas neno’.

La lluvia se apiada de los coruñeses en un Martes de Carnaval de abarrote

Más información

Tras más de dos horas de desfile –más la deliberación–, en la categoría absoluta individual el primer premio fue para ‘O embaixador das catro erres’. Con las platas se hicieron ‘Bibliotecaria’ y ‘Torera’; y con el bronce, ‘Juegos de azar’, ‘Hada del bosque’ y ‘La hora de la merienda’. En la categoría grupal, el oro fue para ‘Movidas chungas’. ‘Clínica Papuda’ y ‘Os dibus do Xabarín’ se hicieron con el segundo; y ‘Camelot Park’, ‘Pinta e colorea’ y ‘Coa casa a costas’, con el tercero.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Punto limpio de Los Rosales

Los puntos limpios de A Coruña se vaciarán cada noche para evitar los robos de metal
Abel Peña

Bajar la calle de la Torre
Luís Pousa
Ana Díaz, presidenta de Galzheimer Care

Ana Díaz | “Un cuidador fatigado comete fallos en la dispensación de medicamentos”
Lucía Crujeiras

Los bajos comerciales más exclusivos: la mitad están en Distrito Picasso y superan los 5.000 euros al mes
Lara Fernández