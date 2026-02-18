Mi cuenta

A Coruña

Un acusado de agresión sexual a una chica en A Coruña: "Queríamos los dos, hubo besos y caricias, nada más"

18/02/2026 13:49
Audiencia Provincial de A Coruña
Germán Barreiros
Un joven acusado de agredir sexualmente a una chica -ambos mayores de edad-, en enero de 2023 en A Coruña, ha negado los hechos que se le imputan. "Queríamos los dos, hubo besos y caricias, nada más", ha detallado.

Ha sido durante el juicio en la sección segunda de la Audiencia Provincial coruñesa. Fiscalía y defensa reclaman para él su libre absolución al considerar que "los hechos no constituyen delito alguno" mientras la acusación particular solicita cuatro años de cárcel.

"Fue un momento en el que estábamos calientes en el sentido sexual", ha expuesto el encausado en su declaración tras explicar que se metieron en un aparcamiento público para tener "más intimidad". "Fue idea mía, pero no insistí", ha reiterado. También ha negado haber usado la fuerza física o que la joven se mostrara incómoda. "En ningún momento", ha recalcado.

Por su parte, la denunciante ha afirmado que entró en el garaje voluntariamente. "Decidí bajar porque me quería liar con él", ha manifestado en Sala, oculta tras un biombo para no tener contacto visual con el procesado y acompañada por un psicólogo.

"Iba con la intención de besarme con él, yo le dejé claro que no quería nada de sexo", ha insistido. En este sentido, ha descrito violencia por parte del joven quien, según ha asegurado ella, la "giró bruscamente" para mantener relaciones sexuales.

"Intenté tres veces subirme el pantalón, a la tercera lo conseguí", ha concretado para añadir que ante su negativa el hombre "se puso muy chulito". "Había que hacerlo, había que tener relaciones sí o sí", ha incidido.

No obstante, ambos relataron que abandonaron juntos las instalaciones. "No era consciente de lo que había ocurrido, no sabía que eso era una agresión, me sentí incómoda", ha aseverado la mujer, quien interpuso la denuncia días después tras sufrir un "ataque de ansiedad".

