Los veterinarios coruñeses convierten el Miércoles de Ceniza en símbolo de su luto: "Las muertes han aumentado con la nueva ley"

Con esquelas y brazaletes negros, los centros veterinarios de A Coruña parecían este miércoles más un tanatorio que una clínica. Sus profesionales estaban “de luto” por el ‘fallecimiento’ de su profesión con motivo del Real Decreto 666/2023 que, más de un año después –entró en vigor el 1 de enero de 2025–, sigue “sin dejarles trabajar”. Una protesta simbólica, pero con un mensaje claro: “Hoy es Miércoles de Ceniza y entierran a la sardina, pero a nosotros y a nuestras reivindicaciones no nos van enterrar”.

Hace precisamente un año las calles se llenaban de concentraciones y protestas por toda la ciudad para reclamar el fin de la nueva ley y denunciar las graves consecuencias que tenía para la salud animal. Y, aunque parecía que tras el verano, había cierta esperanza entre los profesionales al introducir el Gobierno una serie de cambios en la normativa, la alegría duró poco, pues apenas tenían seguridad jurídica. “Lo que han sacado son notas aclaratorias, pero no han modificado el real decreto. Y esas notas ni tienen fecha ni están firmadas por nadie. Nos dicen que si actuamos de buena fe, no nos van a sancionar. Pero eso a nosotros no nos sirve de nada”, explica Gonzalo Montoto, de la clínica Guayacán.

El colectivo de veterinarios coruñeses asegura que se les trata como “delincuentes” y que llega a haber casos en los que se ven obligados a “elegir” entre cumplir la normativa o salvar la vida del paciente.

Saber con exactitud el impacto de esta ley en la mortalidad animal es complicado, pues en muchos casos es multifactorial y, sobre todo, difícil de demostrar. “Son estadísticas”, puntualiza Montoto, “si tú tienes un animal que se te muere por una septicemia, no puedes saber si se muere porque no has utilizado una combinación de antibióticos o, si la hubieras usado, se habría muerto igual”.

Pero lo cierto es que desde la aplicación del real decreto, la mortalidad “ha aumentado”. Y no solo eso, también las complicaciones en las infecciones bacterianas, una resistencia que precisamente es lo que buscaba reducir esta ley.

“Tenemos las manos completamente atadas”, lamenta el veterinario de Guayacán, que confirma también la subida económica que ha traído consigo la aplicación del real decreto. “No ha sido un incremento desproporcionado, pero es que es algo que no hay por qué pagar. Y, más allá del precio, lo que está haciendo es empeorar la calidad del servicio por culpa de las pruebas intermedias que nos obligan a hacer”.

Clientes “ejemplares”

Si hay algo positivo en todo esto es la reacción de los clientes. Más allá del enfado o de la indignación –que también los hay–, su respuesta es “ejemplar”. “Cuando se lo explican, te entienden perfectamente y, por desgracia, se adaptan al quebranto económico que suponen estas normativas. No hay nadie que se niegue a pagar y prefiera que se muera el animal”, asegura Montoto.

Pero los veterinarios recuerdan que ellos no se van a “acostumbrar” a esta situación. “No nos van a cerrar la boca, es como si le dices al policía que no persiga a los ladrones”. Por ello, este miércoles se unieron para escenificar con ese brazalete negro su “luto”: “No nos olvidamos del muerto que nos han cargado”.