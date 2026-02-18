Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los tres centros de investigación de la Universidad de A Coruña ya tienen a sus nuevos directores

Ep
18/02/2026 16:41
Los nuevos directores del Citeec, Fernando Martínez Abella, el Citic, Manuel González Penedo, y el CICA, Carlos Platas
Los nuevos directores del Citeec, Fernando Martínez Abella, el Citic, Manuel González Penedo, y el CICA, Carlos Platas
UDC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Universidade da Coruña (UDC) ha celebrado elecciones en el Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA), el Centro de Innovación Tecnológica en Edificación en Ingeniería Civil (Citeec) y el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Citic), un proceso enmarcado en la aplicación de los nuevos Estatutos de institución académica.

Según traslada la UDC, tras una jornada electoral en la que hubo candidaturas únicas en las tres entidades, el proceso se cerró con la proclamación provisional de los anteriores directores del Citeec, Fernando Martínez Abeja, y del CITIC, Manuel González Penedo, quienes repetirán en el cargo.

UDC

Estos son los siete nuevos investigadores de la Universidad de A Coruña

Más información

En el caso del CICA, el personal investigador del centro apoyó la propuesta de Carlos Platas, catedrático de Química Inorgánica de la UDC que sustituirá a Jaime Rodríguez, antecesor en este puesto.

El proceso electoral del Citeec se resolvió con la reelección de su actual director científico, Martínez Abella. "Con este resultado se consolida el proyecto estratégico desarrollado en los últimos años y refuerza una línea de trabajo centrada en la excelencia investigadora, la captación de talento y el fortalecimiento de la proyección internacional", concreta.

En cuanto al Citic, G. Penedo renueva su nombramiento como director científico, cargo que desempeña desde 2014. "Desde que comenzó su trayectoria en la dirección, enfocó su trabajo en consolidar el centro de investigación como un referente a nivel institucional y científico", apunta la UDC.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Playa de Riazor

La Diputación de A Coruña apoya a los ayuntamientos de la provincia en la limpieza playas
EP
Mondra e Xabier Díaz

Xabier Díaz e Mondra, unha banda sonora en galego para a gala dos Premios Mestre Mateo
Redacción
Los nuevos directores del Citeec, Fernando Martínez Abella, el Citic, Manuel González Penedo, y el CICA, Carlos Platas

Los tres centros de investigación de la Universidad de A Coruña ya tienen a sus nuevos directores
EP
Protesta de los médicos de A Coruña

La Xunta carga contra el Gobierno por el impacto de la huelga de médicos en el sistema
EFE