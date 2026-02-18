Los tres centros de investigación de la Universidad de A Coruña ya tienen a sus nuevos directores

Los nuevos directores del Citeec, Fernando Martínez Abella, el Citic, Manuel González Penedo, y el CICA, Carlos Platas UDC

La Universidade da Coruña (UDC) ha celebrado elecciones en el Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA), el Centro de Innovación Tecnológica en Edificación en Ingeniería Civil (Citeec) y el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Citic), un proceso enmarcado en la aplicación de los nuevos Estatutos de institución académica.

Según traslada la UDC, tras una jornada electoral en la que hubo candidaturas únicas en las tres entidades, el proceso se cerró con la proclamación provisional de los anteriores directores del Citeec, Fernando Martínez Abeja, y del CITIC, Manuel González Penedo, quienes repetirán en el cargo.

En el caso del CICA, el personal investigador del centro apoyó la propuesta de Carlos Platas, catedrático de Química Inorgánica de la UDC que sustituirá a Jaime Rodríguez, antecesor en este puesto.

El proceso electoral del Citeec se resolvió con la reelección de su actual director científico, Martínez Abella. "Con este resultado se consolida el proyecto estratégico desarrollado en los últimos años y refuerza una línea de trabajo centrada en la excelencia investigadora, la captación de talento y el fortalecimiento de la proyección internacional", concreta.

En cuanto al Citic, G. Penedo renueva su nombramiento como director científico, cargo que desempeña desde 2014. "Desde que comenzó su trayectoria en la dirección, enfocó su trabajo en consolidar el centro de investigación como un referente a nivel institucional y científico", apunta la UDC.