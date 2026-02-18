Los soplidos del temporal 'Pedro' causan daños por toda A Coruña

Marquesina pierde su tejado por el temporal Pedro Javier Alborés

Las fuertes rachas de viento que castigan la ciudad mantienen a los Bomberos ocupando, yendo y viniendo de un lado a otro: de Gregorio Hernández al Paseo Marítimo, de allí a Durán Loriga y luego a la calle Rosas para luego acudir a Manuel Azaña. Las llamadas hablaban de tejados dañados, de carteles que amenazaban con caerse. Nada que no se haya repetido en las últimas semanas.

Quizá el daño más evidente que causó hoy el temporal Pedro se produjo en el Paseo frente al Aquarium Finisterrae, donde arrancó el tejado de una marquesina de 20 metros de la parada de autobús. El vendaval había roto placas de metacrilato y tubos de acero inoxidable.

Aquello fue a la una y cuarto de la tarde. Un par de horas antes, habían recibido la llamada de la Policía Local para que examinaran una fachada en Gregorio Hernández, porque podía desprenderse material de la fachada lateral de un edificio. Su conclusión fue que no había peligro.

La Policía Local tuvo que cortar la calle Durán Loriga a la una y media porque se había desprendido parte de un tejado. Y a las tres menos cuarto le tocó el turno a Manuel Azaña, por un cartel situado en el primer piso.

Bomberos retiran cartel en Manuel Azaña CEDIDA

Por otro lado, y aunque la lluvia no fue cayó de forma tan constante como en anteriores jornadas, los coruñeses se vieron sorprendidos por un chaparrón en mitad de la mañana. Hay que decir que, a estas alturas muchos ya están prevenidos y no salen de casa sin paraguas