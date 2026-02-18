Los puntos limpios de A Coruña se vaciarán cada noche para evitar los robos de metal

Punto limpio de Los Rosales Carlota Blanco

Todo el mundo ha visitado alguno de los dos puntos limpios de A Coruña para depositar un viejo electrodoméstico o un mueble. Pero, como se suele decir, la basura de un hombre es el tesoro de otro. En este caso, el de los ladrones de metal, que saltan la valla por la noche para llevarse cobre, aluminio, o cualquier otro componente metálico. El Ayuntamiento está harto y por eso, la próxima concesionaria tendrá que mejorar las medidas de seguridad. La más importante de ellas, vaciar los puntos limpios de cualquier elemento valioso al acabar el horario.

Como señalan en el pliego de condiciones del nuevo contrato, en “la actualidad, son numerosos los actos vandálicos que se realizan dentro de los puntos limpios, o en sus alrededores”. Los ladrones del metal dañan las vallas y los cierres del recinto para penetrar en el interior. Si es posible, con vehículos que permitan cargar rápidamente el metal antes de darse a la fuga. La Concejalía de Medio Ambiente, de la que es responsable la socialista Yoya Neira, es consciente de que “esta cuestión repercute de forma negativa”. No solo para la propia empresa concesionaria, que ve como pierde los ingresos del metal, sino porque genera una mala impresión en el público”.

Por eso se valora en el nuevo contrato que las empresas que se postulan a conseguir la concesión del servicio de reciclaje, propongan mejoras de seguridad en los puntos limpios que eviten el robo de los materiales. Por supuesto, se pueden instalar cámaras, o alarmas, pero el Ayuntamiento exige que se garantice la retirada de los residuos valiosos al final de cada jornada a la planta de tratamiento de residuos de Nostián.

Hay que tener en cuenta que los precios del metal han subido tanto que es de esperar que aumenten este tipo de robos. Incluso se han dado casos de empleados de instalaciones que han robado el metal. Particularmente, en Nostián, donde el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detuvo a un trabajador que se dedicaba sacar a hurtadillas grandes cantidades de aluminio procedente de latas y otros envases para venderlos en una chatarrería de A Grela. Días después se supo que en una fábrica de Sabón, en Arteixo, otros empleados habían robado unas tuberías de cobre por valor de miles de euros. La situación ha llegado a tal punto que se roban también los catalizadores de los vehículos.

En polígonos

En realidad, hay cuatro puntos limpios, dos de ellos en polígonos industriales (Pocomaco y A Grela) y otros dos pensados para el público general, en Eiris y Los Rosales. Sin embargo, Medio Ambiente está interesado en que la ciudadanía también pueda acceder a los puntos limpios industriales o en otro tipo de instalaciones (como por ejemplo centros de preparación para la reutilización). En el nuevo pliego adelantan que esta posibilidad deberá ser admitida y gestionada por el concesionario.

El contrato tiene en cuenta también la seguridad vial porque, además, se valorará que, a diferencia de la realidad actual, exista una entrada y una salida diferenciada en todos los puntos limpios susceptibles de albergar esta mejora. De esta forma, habrá un sentido único en la circulación de los vehículos que accedan a la instalación, minimizando el riesgo con los operarios y evitando situaciones peligrosas entre vehículos dado que, en horas punta, a veces se forman colas cuando esperan para entrar en el recinto.