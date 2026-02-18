Los bajos comerciales más exclusivos: la mitad están en Distrito Picasso y superan los 5.000 euros al mes

Bajo comercial en alquiler de la plaza de Pontevedra Javier Alborés

Emprender a día de hoy es una acción de valientes. Y más para todos aquellos que quieran hacerlo en el centro de A Coruña. La plataforma inmobiliaria Idealista recoge los locales comerciales más exclusivos que se localizan en las calles de la ciudad, la mitad de ellos situados en la zona Distrito Picasso, o lo que es lo mismo, desde Juana de Vega hasta Juan Flórez y desde la plaza de Pontevedra hasta el final de Juan Flórez.

Los bajos comerciales que primero aparecen en la web de Idealista cuando uno filtra su búsqueda por precio más alto tienen en común una cualidad: todos cuestan 5.000 o más euros al mes. En total, teniendo en cuenta únicamente los locales –excluyendo las naves comerciales–, nueve inmuebles tienen como requisito esta cuantía en la renta. El precio más alto corresponde al antiguo Pier, en La Marina, negocio que cesó su actividad tras seis años. El número 10 de esta avenida se alquila por nada más y nada menos que 7.500 euros al mes. Con 162 metros cuadrados construidos, el bajo, reformado de forma integral en 2015, se distribuye en dos plantas. Construido en el año 1930, “el edificio se distingue por mantener los elementos característicos de la época: pórticos de piedra, balcones y las famosas galerías”.

En segunda posición, por 6.000 euros, un bajo en la calle Federico Tapia. El inmueble se distribuye en dos plantas y cuenta con una superficie total aproximada de 147 metros cuadrados y una fachada de seis metros. Anteriormente albergó una tienda de telefonía de una reconocida marca internacional. El tercer local más exclusivo está en la Estrecha de San Andrés, con una renta mensual que también llega a los 6.000 euros. Este consta de 300 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas.

Plaza de Lugo

Por 5.500 euros mensuales, un bajo en el entorno de la plaza de Lugo es, si se compara el tamaño con el resto, el más caro. En la calle Betanzos, tiene 72 metros cuadrados, pero se promociona con el ‘gancho’ de Inditex: “Ubicado estratégicamente frente a Pull & Bear y Oysho, este inmueble garantiza un flujo constante de público premium y una visibilidad inigualable”.

En la misma zona comercial, en este caso en la calle Sánchez Bregua, se localiza otro bajo disponible para arrendar, también por 5.500 euros al mes. Con 250 metros cuadrados, el factor Ortega aparece de nuevo: “Situado en el entorno de la plaza de Lugo y muy próximo a la nueva tienda de Zara”, señalan, haciendo referencia al Zacaffé. Ya en Juan Flórez se alquila el antiguo bajo de El Pulpo, de 290 metros cuadrados, por 5.500 euros mensuales.

La lista desciende a los 5.000 euros con el arrendamiento en la plaza de Pontevedra de un bajo –antiguo bar– de 199 metros cuadrados. El edificio data del año 1901 y el local dispone de licencia de hostelería, a revisar.

Los dos últimos puestos de los inmuebles más exclusivos de A Coruña se distribuyen diferentes zonas de la ciudad. Por 5.000 euros, el local propiedad de Town –el conglomerado de restaurantes asiáticos en la ciudad– en Cuatro Caminos, correspondiente al antiguo restaurante Cambalache. Este amplio local de 514 metros cuadrados está en “buen estado con una espectacular reforma” y tiene aforo para 120 personas.

Por último, en la ronda de Outeiro-Vioño y también por 5.000 euros mensuales, se oferta un bajo comercial de dos plantas dividido en una en planta baja de 800 metros cuadrados y otra entreplanta con acceso desde un portal de nueva construcción. Es, además, válido para cualquier actividad.