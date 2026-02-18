La Torre de Hércules sufre un cierre histórico: "No se había vivido algo igual a este año"

Una persona viendo el cartel que anuncia el cierre del interior de la Torre de Hércules Patricia G. Fraga

La madrugada del 22 al 23 de enero, los rayos apagaban momentáneamente el faro de la Torre de Hércules. Pero el interior del faro romano también se ha visto afectado por las borrascas, que han apagado sus luces, en concreto la del primer tramo de escaleras. La sucesión de fenómenos adversos que han sacudido la ciudad desde la última semana de enero han hecho que la Torre no haya podido abrir ni un solo día, ni al público ni a trabajadores, por lo que no se ha podido solucionar la incidencia.

Así vivieron los coruñeses la noche y el amanecer de rayos, truenos y granizo Más información

"No se había vivido algo igual a este año", asegura la directora de la Torre de Hércules, Ana Santórum. Explica que en 2017 se vivió una sucesión larga de borrascas que obligaron a cerrar muchos días, pero ninguna racha como la de este 2026. Santórum apunta que en 2014 se instauró el plan de autoprotección, con el objetivo de promover "la seguridad" del entorno. "Somos un sitio que llama a la visita", comenta la directora, "no podemos ser un foco de atracción cuando hay alertas tan agresivas".

Esta incidencia técnica afectó al "primer tramo de escaleras", que "están sin luz". "Está cerrado para todos, para nosotros también", por lo que no es que solo los visitantes no puedan entrar, sino que tampoco los electricistas que tienen que solucionar el problema. "No han podido venir hasta ahora", pero explica que en cuanto se desactiven las alertas, algo previsto para estos próximos días, "será cosa de una mañana y ya podremos reabrir".

A Coruña apunta al récord de días consecutivos con lluvia, vigente desde 1936 Más información

"Es la pescadilla que se muerde la cola", bromea Santórum, porque en cuanto pasa una borrasca, llega otra, manteniendo los niveles de alerta por viento y lluvia.

Más cerrada que abierta

Y toda esta sucesión de fenómenos adversos desde que ha comenzado el año ha hecho que la Torre lleve más tiempo cerrada que abierta.

En febrero todavía no ha podido abrir ni un sólo día. Pero es que en enero la situación no fue muy diferente. Además de la sucesión de días cerrada desde el pasado 20 de enero, el faro tampoco fue accesible los días 3, 4, 8, 9, 11, 12 y 15, a los que hay que sumar el 1 y 6 de enero que fue festivo.

Por lo tanto, cuando se van a cumplir los 50 primeros días del año, la Torre apenas ha abierto una decena de jornadas.