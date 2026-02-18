La lluvia se apiada de los coruñeses en un Martes de Carnaval de abarrote

El Martes de Carnaval volvió a convertir Monte Alto en una fiesta Germán Barreiros

Bastan apenas tres palabras para definir a la perfección lo vivido ayer en Monte Alto en la jornada más importante del Carnaval coruñés: fiesta, tradición y, sobre todo, abarrote. Y es que, lo que iba a deparar el Martes de Entroido en A Coruña ya se podía palpar en las jornadas previas. Si bien durante el sábado y el lunes el ambiente carnavalesco se traladó a las céntricas plazas de José Sellier y de la Cormelana y a la calles Torreiro y San Juan, durante la jornada de ayer, la más tradicional del Entroido, más de 50.000 coruñeses, según la organización, se pasaron por las principales calles de Monte Alto, cuna del Carnaval en la ciudad.

Allí no se quiso perder la fiesta nadie. De hecho, desde primera hora de la tarde, los herculinos acudieron en masa a los alrededores de la plaza de España. En muchas calles, como San Juan, la saturación de gente era tanta que prácticamente fue misión imposible acceder a ella pasadas las 18.00 horas. Así, a la que no le importó perderse el espectáculo de disfraces fue a la lluvia, una recurrente en la urbe herculina desde que inició 2026 pero que, durante prácticamente todo el día de ayer, decidió apiadarse de los carnavaleros para mejorar si cabe el disfrute de los presentes. De hecho, algunos de los asistentes no recordaban un Martes de Carnaval tan “Río de Janeiro”, aunque eso sí, salvando las distancias.

No obstante, los primeros disfraces ya asomaron desde por la mañana. Y no precisamente por tratarse de gente volviendo de fiesta (que también). En torno a las 13.30 horas, la calle San José se convirtió en el corazón del Carnaval herculino. Con la meteorología a favor, la alcaldesa, Inés Rey, lucía su original disfraz para el disfrute de una multitud que desde un buen rato antes ya se dejaba ver por las calles aledañas del barrio de Monte Alto.

Los homenajes

El motivo de su presencia en la calle no era otro que el tradicional homenaje de la colocación de placas a los choqueiros del año. Este año, As Toliñas, Isa y Bego, fueron protagonistas y la placa con sus nombres fue descubierta entre el júbilo del público. “La experiencia fue muy buena, pero el año que viene no repetimos aunque nos lo pidan”, aseguraban entre risas mientras captaban la atención de todo el mundo y no paraban de atender peticiones de selfis. Después, ya en la calle de la Torre, fueron de las más aclamadas durante toda la tarde. Junto a los disfraces de Bad Bunny, muy comunes tras su actuación en la Superbowl.

La jornada de hoy, con su tradicional Entierro de la Sardina desde el Circo de Artesanos hasta la playa de San Amaro, pondrá el broche final a una fiesta en la que, una vez más, atuendos de todo tipo de colores, formas e ideas, y gente desde pequeños niños hasta ancianos, lucieron con orgullo sus disfraces y complementos en una celebración muy sentida para la ciudad y para los coruñeses.