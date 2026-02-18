La Diputación de A Coruña apoya a los ayuntamientos de la provincia en la limpieza playas
La Diputación de A Coruña ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la concesión provisional del programa de limpieza de playas 2026, a través del cual financia con 900.000 euros este servicio en 41 ayuntamientos costeros.
Según traslada el ente público, la finalidad de esta iniciativa es apoyar a los municipios coruñeses en el sostenimiento de los gastos derivados de la contratación del personal de las brigadas de limpieza de los arenales durante los meses de verano, así como de la adquisición del material necesario para el desarrollo de los trabajos, como vestuario, maquinaria ligera o combustible.
Añade que para el presidente de la institución, Valentín González Formoso, este programa "contribuye a que las playas de la provincia de A Coruña estén en condiciones excelentes durante la temporada turística, al tiempo que apoya económicamente a los ayuntamientos e impulsa la creación de empleo local".
En concreto, las subvenciones concedidas permiten financiar brigadas con una duración máxima de hasta tres meses, dentro del período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2026. "Las cuantías de las ayudas oscilan entre algo más de 6.700 euros y cerca de 31.000, en función de criterios objetivos", especifica.
Cuantías
Concello da Coruña
24.767,25 €
Concello da Laracha
23.528,89 €
Concello da Pobra do Caramiñal
23.219,30 €
Concello de Ares
19.813,80 €
Concello de Arteixo
24.767,25 €
Concello de Bergondo
23.219,30 €
Concello de Boiro
25.386,43 €
Concello de Cabana de Bergantiños
13.674,31 €
Concello de Cabanas
22.909,71 €
Concello de Camariñas
26.315,20 €
Concello de Carballo
30.959,06 €
Concello de Cariño
16.925,02 €
Concello de Carnota
29.101,52 €
Concello de Cedeira
11.320,60 €
Concello de Cee
21.671,34 €
Concello de Corcubión
6.768,00 €
Concello de Dumbría
19.504,21 €
Concello de Fene
21.980,93 €
Concello de Ferrol
30.959,06 €
Concello de Fisterra
26.005,61 €
Concello de Laxe
25.696,02 €
Concello de Malpica de Bergantiños
11.151,58 €
Concello de Mañón
22.684,23 €
Concello de Miño
24.767,25 €
Concello de Mugardos
20.123,39 €
Concello de Muros
24.767,25 €
Concello de Muxía
19.212,18 €
Concello de Narón
21.671,34 €
Concello de Neda
6.768,00 €
Concello de Noia
19.747,62 €
Concello de Oleiros
27.863,16 €
Concello de Ortigueira
25.793,16 €
Concello de Outes
7.272,07 €
Concello de Paderne
17.956,26 €
Concello de Ponteceso
29.411,11 €
Concello de Pontedeume
20.123,39 €
Concello de Porto do Son
29.411,11 €
Concello de Rianxo
21.980,93 €
Concello de Ribeira
27.553,57 €
Concello de Sada
23.838,48 €
Concello de Valdoviño
29.411,11 €