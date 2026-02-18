La Diputación de A Coruña apoya a los ayuntamientos de la provincia en la limpieza playas

Playa de Riazor Archivo El Ideal Gallego

La Diputación de A Coruña ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la concesión provisional del programa de limpieza de playas 2026, a través del cual financia con 900.000 euros este servicio en 41 ayuntamientos costeros.

Según traslada el ente público, la finalidad de esta iniciativa es apoyar a los municipios coruñeses en el sostenimiento de los gastos derivados de la contratación del personal de las brigadas de limpieza de los arenales durante los meses de verano, así como de la adquisición del material necesario para el desarrollo de los trabajos, como vestuario, maquinaria ligera o combustible.

Añade que para el presidente de la institución, Valentín González Formoso, este programa "contribuye a que las playas de la provincia de A Coruña estén en condiciones excelentes durante la temporada turística, al tiempo que apoya económicamente a los ayuntamientos e impulsa la creación de empleo local".

En concreto, las subvenciones concedidas permiten financiar brigadas con una duración máxima de hasta tres meses, dentro del período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2026. "Las cuantías de las ayudas oscilan entre algo más de 6.700 euros y cerca de 31.000, en función de criterios objetivos", especifica.

Cuantías

Concello da Coruña

24.767,25 €

Concello da Laracha

23.528,89 €

Concello da Pobra do Caramiñal

23.219,30 €

Concello de Ares

19.813,80 €

Concello de Arteixo

24.767,25 €

Concello de Bergondo

23.219,30 €

Concello de Boiro

25.386,43 €

Concello de Cabana de Bergantiños

13.674,31 €

Concello de Cabanas

22.909,71 €

Concello de Camariñas

26.315,20 €

Concello de Carballo

30.959,06 €

Concello de Cariño

16.925,02 €

Concello de Carnota

29.101,52 €

Concello de Cedeira

11.320,60 €

Concello de Cee

21.671,34 €

Concello de Corcubión

6.768,00 €

Concello de Dumbría

19.504,21 €

Concello de Fene

21.980,93 €

Concello de Ferrol

30.959,06 €

Concello de Fisterra

26.005,61 €

Concello de Laxe

25.696,02 €

Concello de Malpica de Bergantiños

11.151,58 €

Concello de Mañón

22.684,23 €

Concello de Miño

24.767,25 €

Concello de Mugardos

20.123,39 €

Concello de Muros

24.767,25 €

Concello de Muxía

19.212,18 €

Concello de Narón

21.671,34 €

Concello de Neda

6.768,00 €

Concello de Noia

19.747,62 €

Concello de Oleiros

27.863,16 €

Concello de Ortigueira

25.793,16 €

Concello de Outes

7.272,07 €

Concello de Paderne

17.956,26 €

Concello de Ponteceso

29.411,11 €

Concello de Pontedeume

20.123,39 €

Concello de Porto do Son

29.411,11 €

Concello de Rianxo

21.980,93 €

Concello de Ribeira

27.553,57 €

Concello de Sada

23.838,48 €

Concello de Valdoviño

29.411,11 €