La CIG se encierra en la sede de la patronal ante la falta de avances en el sector del transporte

Delegados de la CIG en el salón de reuniones de la CEC

Ante la falta de negociación con la patronal del sector del transporte público metropolitano, la CIG ha decidido aumentar la presión. Un grupo de delegados se ha encerrado en la sala de reuniones de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC). Entre ellos se encuentra el secretario general del sindicato nacionalista, Paulo Carril.

La CEC recuerda que no tiene nada que ver en la negociación de este convenio ni en la mediación en marcha. Ni siquiera las asociaciones empresariales que lo negocian están integradas en la CEC.

Suspendida la huelga del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña Más información

La CIG recuerda que la última reunión del pasado 12 de febrero se acordó que en 24 horas la patronal enviaría una contestación a la propuesta que otro sindicato, CCOO, puso sobre la mesa. Una semana después, no hay avances. "O empresariado continúa dilatando todo o proceso negociador e dando mostras da súa mala fe", declaran en un comunicado.

Denuncian disparos de balines a autobuses durante la huelga Más información

Los delegados sindicales consideran que "estamos ante un paso máis no disparate e a irresponsabilidade patronal na súa vontade por impoñer un acordo que foi rexeitado polo 70% do persoal nun referendo vinculante para todas as partes". Recuerdan que este conflicto, que se ha dilatado semanas, ha estado lleno de maniobras dilatorias para dinamitar el procedimiento de mediación.