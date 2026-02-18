Inditex y Abanca, entre las compañías mejor valoradas de España, según Forbes

Sede de Zara en Arteixo Quintana

Forbes, la conocida publicación que cada año elabora el ranking de las personas más ricas del mundo, ha promovido este año una iniciativa que busca reconocer a las 100 compañías mejor valoradas en España y que lideran la reputación corporativa en España y marcan el estándar del mercado, reflejadas en un listado patrocinado por Roman, consultora referente en comunicación y reputación corporativa, clave para la elaboración de este ranking.

Entre los nombres que figuran en la lista, publicada por primera vez este año, se encuentran importantes empresas de diferentes sectores. Galicia cuenta con dos representantes destacados. Se trata de Inditex, el gigante textil fundado por Amancio Ortega, y Abanca, la entidad financiera presidida por Juan Carlos Escotet. Ambas con sede en el área metropolitana de A Coruña.

El ránking se basa en el estudio de Impacto Reputacional 2026, elaborado por la empresa de IA y Data Big, que evalúa la huella real que las compañías generan en los medios españoles, a partir de su capacidad para controlar su mensaje y convertir su presencia informativa en reputación.

El modelo no mide la visibilidad bruta, sino la calidad y eficacia reputacional de las menciones que recibe cada organización, valorando especialmente cinco factores: eficiencia reputacional, liderazgo dentro del sector, relevancia relativa respecto a la exposición típica del sector, calidad del mensaje y volumen residual como criterio de equilibrio, según afirma Forbes.

El análisis se realiza únicamente sobre menciones con contenido reputacional, identificadas mediante modelos de inteligencia artificial y tecnologías semánticas. Cada noticia se clasifica en dimensiones clave de reputación corporativa, como liderazgo, gobernanza, innovación, desempeño o sostenibilidad, excluyendo automáticamente contenido no reputacional, duplicado o de tipo comercial. Este marco permite comparar empresas de sectores con niveles muy diferentes de presencia mediática y evaluar su rendimiento reputacional en condiciones equitativas.

Según explica Forbes, el resultado ofrece una visión estructurada del impacto reputacional de las compañías en España durante 2025, identificando a las organizaciones que mejor han gestionado su narrativa pública y han obtenido un rendimiento reputacional superior al esperado para su contexto competitivo.

El editor de Forbes España, Andrés Rodríguez, afirmó que se trata de un “reconocimiento a 100 empresas con una historia de éxito”, pero también de t”rabajo, de empeño, de innovación y emprendimiento”, y que conforman y representan “el tejido empresarial español”.