Víctor y Luis Enrique, al frente del Deportivo y del Barcelona, respectivamente, en el Camp Nou en una imagen de 2015 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Víctor Sánchez del Amo se convirtió hace 25 años en el héroe del Deportivo al firmar dos de los tres goles blanquiazules en un triunfo histórico, el primero coruñés en el Camp Nou. El equipo de Javier Irureta, por aquel entonces vigente campeón de Liga, se adelantó gracias a un tanto de Djalminha, pero Rivaldo y Luis Enrique le dieron la vuelta al marcador momentáneamente, hasta que Víctor certificó el 2-3 definitivo con su doblete. Hace 50 años, eran noticia las dificultades de los peatones para caminar por calles como Juana de Vega debido a la invasión de coches. Hace 75 años, Torrente Ballester ofrecía una conferencia en la Casa Sindical y hace 100, los vecinos de la Ciudad Vieja pedían que el tranvía llegara hasta la plaza de Azcárraga.

Domingo, 18 de febrero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Triunfo histórico del Dépor, el primero en el Camp Nou

El Deportivo consiguió ayer, 17 de febrero de 2001, un triunfo histórico al derrotar al Barcelona en el Camp Nou por primera vez (2-3). Los blanquiazules se sobrepusieron a las adversidades y a los dos goles del Barça para completar una remontada en el último minuto con un tanto de Víctor, que firmó un doblete.

El Dépor comenzó estirado, lo que facilitó la tarea al equipo azulgrana. Sin embargo fue Djalminha el primero en atizar con el sable, cuya arrancada besó el suelo dos veces antes de marcar ‘touché’. Fue una explosión de esperanza resentida con el pasado puñetero y un escenario nada propicio. Un penalti de Naybet sobre Luis Enrique sirvió para el lucimiento de Rivaldo. El empate auguraba dificultades en el ajetreo de líneas, con un Barça decidido a apuntalar el resultado. Luis Enrique adelantó a los catalanes pero los dos goles de Víctor en la segunda parte le dieron la vuelta al marcador y certificaron un triunfo histórico.

Miércoles, 18 de febrero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | En fila india por las aceras de Juana de Vega

La parte de la ciudad que, sin discusión, pertenece y corresponde a los peatones son las aceras. Los coches, el automóvil privado, ha ido ocupando día a día situación de privilegio y, cuando la ordenación urbana no preveía amplias calzadas, cuando la especulación del suelo aprovechaba cada palmo de terreno, las aceras han sido las que pagaron el pato. Fueron recortadas, reducidas y, en ocasiones, secuestradas, cuando no maltratadas. En Juana de Vega, calle de gran tránsito peatonal, los de a pie tienen que guardar cola para circular en fila de a uno, o exponerse a saltar a la calzada, con riesgo de su piel.

Además, el próximo 1 de marzo de 1976 doña María del Carmen Bescansa de Úbeda, de conocida familia coruñesa, celebrará una muestra de sus obras en el Palacio Municipal de María Pita. Más de 40 óleos serán expuestos hasta el día 10 del mismo mes. Entre los variados motivos de sus cuadros figuran paisajes de Caaveiro y Miño.

Domingo, 18 de febrero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Torrente Ballester, orador en la Casa Sindical

En el salón de actos de la Casa Sindical pronunció anoche su anunciada conferencia el catedrático y escritor don Gonzalo Torrente Ballester, acerca del tema “El problema actual de Europa”. En el estrado presidencial tomaron asiento, con el orador, el Gobernador Militar, señor Mariñas; presidente de la Diputación, señor Delicado; subjefe provincial del Movimiento, señor Pampín; Alcalde, señor Molina; Comandante de Marina, señor Fontenla Maristany, y Delegado de Educación Popular, señor Serrano.

Este último fue quien hizo la presentación del señor Torrente Ballester, cuya personalidad resaltó aun cuando era sobradamente conocido por sus paisanos. Comenzó el orador afirmando que en España no existe indiferencia ante los problemas de Europa. Al final de su interesante disertación, el señor Torrente Ballester fue muy aplaudido y felicitado.

Jueves, 18 de febrero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Los vecinos piden que el tranvía llegue a Azcárraga

Los vecinos de la ciudad no se avienen a que el tranvía preste menos servicios a aquella importantísima porción de La Coruña que al resto de esta capital. Viendo que el asunto no lleva trazas de solucionarse, los vecinos se han lanzado a la calle y recogieron centenares de firmas de adhesión a una solicitud que probablemente hoy mismo, 18 de febrero de 1926, será entregada al alcalde Casás.

Piden que se cumpla por la Compañía de Tranvías la concesión en sus propios términos y, por lo tanto, que los coches lleguen a la plaza de Azcárraga subiendo por la calle de Santiago. Protestan contra toda otra solución que solo serviría para dar un nuevo aplazamiento al problema. Creemos que la ciudad tiene sobrada razón. Son muchos los centenares de familias que tienen que sufrir la incomodidad de bajar hasta Puerta Real.