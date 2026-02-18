Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El responsable del mercado navideño asegura que no tiene nada que ver con el Córdoba CF ni con su desfalco

El expresidente del club andaluz y el administrador único de NC7 Events coinciden en nombre y apellidos, pero no son la misma persona

Redacción
18/02/2026 18:34
Permanecerá en la plaza hasta el 2 de enero
El mercado navideño de A Coruña, durante el pasado mes de diciembre
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El responsable del mercado navideño celebrado en A Coruña entre noviembre y enero de 2025 se ha puesto en contacto con este periódico para informar que nada tiene que ver con la persona homónima procesada por desfalco en el Córdoba CF. Así lo aclaró a este diario Carlos González González, fundador y administrador único de NC7 Events, ganadora del concurso para organizar el espacio comercial que se desarrolló en la plaza de María Pita.

Un error de verificación llevó a este periódico a identificar como la misma persona a estos dos hombres, que, aunque comparten nombre y apellidos, son en realidad individuos distintos y sin ningún tipo de relación entre sí. “Por supuesto, ni yo ni mi empresa, NC7 Events, tenemos nada que ver con este señor de Córdoba”, remarca el responsable del mercado navideño.

Dado el compromiso histórico de El Ideal Gallego con la información veraz y fidedigna, este diario lamenta profundamente el perjuicio que esa información haya podido causar al señor González y a su empresa, y se pone a su disposición para cualquier otra aclaración que pueda llevar a la reparación de dicho error.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Permanecerá en la plaza hasta el 2 de enero

El responsable del mercado navideño asegura que no tiene nada que ver con el Córdoba CF ni con su desfalco
Redacción
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo?, a su salida del pleno del Congreso de los Diputados, este martes en Madrid

Feijóo dice que "no hay quien se crea" que Marlaska desconocía la denuncia al DAO y pide a Sánchez su cese si no dimite
Agencias
Playa de Riazor

La Diputación de A Coruña apoya a los ayuntamientos de la provincia en la limpieza playas
EP
Mondra e Xabier Díaz

Xabier Díaz e Mondra, unha banda sonora en galego para a gala dos Premios Mestre Mateo
Redacción