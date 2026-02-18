El responsable del mercado navideño asegura que no tiene nada que ver con el Córdoba CF ni con su desfalco

El mercado navideño de A Coruña, durante el pasado mes de diciembre Quintana

El responsable del mercado navideño celebrado en A Coruña entre noviembre y enero de 2025 se ha puesto en contacto con este periódico para informar que nada tiene que ver con la persona homónima procesada por desfalco en el Córdoba CF. Así lo aclaró a este diario Carlos González González, fundador y administrador único de NC7 Events, ganadora del concurso para organizar el espacio comercial que se desarrolló en la plaza de María Pita.

Un error de verificación llevó a este periódico a identificar como la misma persona a estos dos hombres, que, aunque comparten nombre y apellidos, son en realidad individuos distintos y sin ningún tipo de relación entre sí. “Por supuesto, ni yo ni mi empresa, NC7 Events, tenemos nada que ver con este señor de Córdoba”, remarca el responsable del mercado navideño.

Dado el compromiso histórico de El Ideal Gallego con la información veraz y fidedigna, este diario lamenta profundamente el perjuicio que esa información haya podido causar al señor González y a su empresa, y se pone a su disposición para cualquier otra aclaración que pueda llevar a la reparación de dicho error.