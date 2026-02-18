El grupo turístico TUI e Iberia visitarán A Coruña para impulsar los destinos de larga distancia

Un avión de Iberia despega de la pista de Alvedro Patricia G. Fraga

TUI Spain e Iberia ponen en marcha 'TUI on Tour 2026', su primer 'roadshow' conjunto que recorrerá 14 ciudades de España y tres urbes portuguesas con el objetivo de reforzar el conocimiento especializado de destinos de larga distancia entre los agentes de viajes y consolidar la colaboración de ambas compañías.

En concreto, la gira pasará por Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Alicante, Vigo, A Coruña y San Sebastián, además de Lisboa, Oporto y Coimbra; y se centrará en Estados Unidos, Costa Rica, Perú y Brasil, además de los cruceros fluviales, producto exclusivo de TUI, uno de los segmentos con más crecimiento y demanda.

Como novedad, la programación incorpora un crucero especial para disfrutar de los tradicionales Mercadillos Navideños desde una perspectiva diferente.

Además, el 'roadshow' contará con sesiones en formato charla y diálogo, con participación activa de los asistentes y presencia conjunta de los equipos de producto y comercial de TUI Spain e Iberia.

Los encuentros se celebrarán en hoteles boutique 4* superior y 5*.

TUI Spain también reforzará durante el tour su programación con salidas garantizadas en verano a Costa Rica y Perú, en Semana Santa a Costa Rica, Perú y Nueva York, y en el Puente de Diciembre a Nueva York.

"La participación de Iberia en TUI on Tour 2026 nos ofrece la oportunidad de trabajar codo con codo con un touroperador tan estratégico y relevante como TUI, con quien compartimos algo más que destinos", ha valorado la manager de Grupos y Touroperación de Iberia, Carmen López.

Sobre los destinos mencionados, Estados Unidos será uno de los ejes centrales en un año marcado por acontecimientos internacionales como el Mundial de Fútbol 2026, el 250 aniversario de la independencia del país y el centenario de la Ruta 66, para la que TUI ha diseñado programas especiales conmemorativos.

Por su parte, según TUI, Perú continúa consolidándose como uno de los destinos culturales y de aventura con mayor dinamismo, con un incremento del 25% en lunas de miel que combinan cultura y trekking, reflejando una demanda creciente de viajes experienciales de mayor valor añadido.

En el caso de Brasil, desde el turoperador ha resaltado que el destino experimenta un aumento del 50% en viajes de larga duración -dos semanas o más- orientados a grandes recorridos, apoyado también por nuevos productos vinculados a las rutas de Iberia a Recife y Fortaleza.

Costa Rica, donde TUI cuenta con receptivo propio, mantiene su posicionamiento como destino transversal para diferentes perfiles de cliente -familias, seniors, jóvenes, parejas- y refuerza su programación con itinerarios especiales adaptados a la demanda actual, combinando Caribe y Pacífico.