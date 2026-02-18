El Eixo Atlántico celebra sus 34 años con una exposición en La Marina

Una persona, ayer, viendo la exposición en La Marina Javier Alborés

Este miércoles se inauguró en la dársena de La Marina la exposición ‘Historia do Eixo Atlántico’, una muestra que recorre los 34 años de historia de esta entidad transfronteriza. Esta exposición la inauguraron ayer el secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, y el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage.

La muestra se puede ver hasta el 4 de marzo. Está dispuesta en siete cubos y abarcan desde la fundación de la entidad en el año 1992 (un acto que se celebró en la localidad portuguesa de Viana do Castelo apadrinado por el entonces presidente de la República de Portugal, Mario Soares) hasta la actualidad.

Por el camino aborda diferentes momentos importantes de la historia del Eixo Atlántico, como el evento celebrado en 2015 en A Coruña, cuando por primera vez los jefes de Estado de ambos países, el rey Felipe VI y el presidente Aníbal Cavaco Silva, compartieron un acto no institucional.

Lage y Vázquez Mao compartieron ayer un momento visitando esta exposición. “Amosa os nosos lazos e sintonía cun país irmán como Portugal”, aseguró Lage, que destaca cómo la muestra pone de relevancia también la evolución política de Galicia y de Portugal.

Además de la historia del Eixo Atlántico, la muestra que se dispone las próximas dos semanas en La Marina recoge también acontecimientos de relevancia mundial que han tenido lugar en las últimas décadas. Entre todos ellos, se pueden destacar la caída de las torres gemelas en Estados Unidos o la pandemia de covid-19. La exposición también abre el camino de la Asamblea General del Eixo Atlántico, que comienza este jueves, 19 de febrero, en A Coruña.