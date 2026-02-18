Mi cuenta

A Coruña

El Ayuntamiento pondrá a tratamiento 6,2 kilómetros de asfalto en el Paseo Marítimo

Se aprovechará para mejorar el carril runner

Abel Peña
18/02/2026 12:51
La avenida de Navarra, en una foto reciente, descubre sus raíles soterrados
German Barreiros
Con el tiempo todo se arruga, sobre todo si está expuesto a los elementos. Esto vale para la piel humana y también para la de la ciudad, que es asfalto. Por eso el Ayuntamiento ha anunciado un plan para renovar más de 6,2 kilómetros de calzada. Comenzarán antes del fin de semana.  

La Concejalía de Movilidad, que dirige Noemí Díaz, ya había recibido quejas al respecto. Tras Bens, se renovará el Paseo Marítimo entre San Roque y la avenida de Labañou, y el tramo entre las rotondas de la Torre y del Aquarium Finisterrae

La primera fase de los asfaltos abarcará desde la glorieta de Las Esclavas hasta el cruce de Gerardo Porto.  Las segunda, desde la Torre hasta el Aquarium. De paso, se aprovechará para uniformar la estética del Paseo. 

Renovación del carril runner

Esta uniformidad afecta al carril runner. Se unificará el recorrido desde la Torre al Millennium, con señalización incluida. Díaz recordó que estas infraestructura se instaló durante la pandemia, en el marco de una serie de iniciativas para mejorar los espacios públicos al aire libre. 

“Entón, habilitouse un primeiro treito de 1,7 quilómetros entre as Escravas e o Matadoiro para fomentar a práctica deportiva segura ao aire libre”, explicó la edil . La intención es que esta pista se convierta en uno de los nuevos atractivos del Paseo Marítimo y, al mismo tiempo, abra el camino a una nueva ampliación del carril bici.   

