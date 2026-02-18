Transeúntes contemplan a un surfista durante una alerta German Barreiros

Pasado el Carnaval, llegó el momento de retomar la actualidad. Para el Ayuntamiento, eso significa solucionar el conflicto con los surfistas, que quieren poder practicar su deporte cuando hay alerta, que es precisamente cuando se dan las mejores olas. Por eso la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, y el director de seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, se reunieron hoy con representantes de la Federación Galega de Surf y el Club Lobos de Mar. Todo marchó de forma cordial, pero la conclusión a la que se llegó es que la Xunta tiene que dar el primer paso.

En esto, el Ayuntamiento no ha modificado su postura, que la alcaldesa, Inés Rey, había expresado la semana pasada. Como es la Xunta la que determina qué se puede hacer o no durante las emergencias en el mar, tendrá que modificar la normativa primero. Por su parte, la ordenanza de playas municipal también limita la práctica de este deporte con mal tiempo. Sin embargo, desde María Pita espera que sea el Gobierno autonómico el que dé el primer paso.

Diego Martínez, adiestrador profesional, asegura que es necesario modificar los artículos 26, 27 y 28 de la ordenanza de playas actual y considera que no tiene sentido incluir a expertos, como son los surfistas experimentados, en el mismo capítulo que los bañistas cuando se trata de adoptar precauciones. “Eso es un retroceso. Y considera que, en cierto modo, el Ayuntamiento está eludiendo su responsabilidad y cargándola sobre los hombres de la Xunta.

Nunca en alerta roja

Por otro lado, el conselleiro de Deportes, Diego Calvo, declaró durante una reciente visita al complejo deportivo de Elviña I, recién remodelado y adelantó que se está estudiando permitirlo en algunas zonas delimitadas, aunque adelantó que nunca se permitiría durante una alerta roja pero sí en determinadas condiciones y zonas.

Los técnicos de la Consellería de Deporte lo están estudiando junto con los de Meteogalicia. “Si somos capaces, técnicamente, de certificar que nesa zonas que previamente comunican as federacións que teñen identificadas, se pode garantir que as condicións son mellores que as da alerta, estudiaremos a posibilidade. Pero só na alerta naranxa”, había insistido.

Mientras tanto a nivel local, durante la reunión se acordó mejorar la seguridad. Por ejemplo, instalando carteles en las zonas más batidas por las olas, más allá de las cintas instaladas por la Policía Local durante las alertas. Sitios como Punta Herminia, bien conocidos por los lugareños, pero que han dado disgustos cuando se trata de visitantes o turistas.