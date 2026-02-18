De Reino Unido a Australia: la nueva apuesta por la logística de Amancio Ortega

Amancio Ortega, durante la celebración del concurso hípico de Casas Novas Quintana

El sector de la logística ha entrado con fuerza durante los últimos meses en la cartera de inversiones del fundador de Inditex, Amancio Ortega, que gestiona sus participaciones a través de la sociedad mercantil Pontegadea y Partler Participaciones —especialmente a través de la primera—. El último nombre que se ha conocido es el del grupo australiano Qube y el verano pasado fue el turno de PD Ports, compañía de Reino Unido especializada en puertos.

Esta semana se hizo público que Qube ha aceptado la oferta lanzada por un consorcio liderado por el fondo de inversión Macquarie y del que forma parte Pontegadea para adquirir el 100% de la empresa por unos 11.600 millones de dólares australianos, que al tipo de cambio actual equivalen a casi 7.000 millones de euros.

La operación, que fue comunicada al mercado de valores de Australia (ASX) durante el pasado lunes, está encabezada por un fondo de inversión (posee ya un 18,4% del capital del grupo logístico) y sería la primera incursión de Amancio Ortega en Australia una vez se formalice la adquisición. La oferta de compra del consorcio, del que también forman parte las compañías Brighter Super, Mercer y UniSuper, se presentará a los accionistas, previsiblemente, en la junta prevista para el próximo mes de junio.

Qube se define como “el proveedor líder de Australia de logística integrada de importación y exportación”, según recoge su página web. Su valor en Bolsa actual asciende a 5.300 millones de euros en total —8.800 millones de dólares australianos—. Sus operaciones abarcan Australia, Nueva Zelanda y el Sudeste Asiático, con una plantilla de aproximadamente 10.000 empleados.

Su negocio se compone de dos divisiones principales: la operativa y la participación del 50% de Qube en Patrick Terminals, el principal operador de terminales de contenedores de Australia. La primera de ellas comprende dos unidades de negocio: Qube Logística e Infraestructura y Qube Puertos y Graneles.

Reino Unido

El sector portuario ya estaba presente en el patrimonio de Amancio Ortega tras otra operación de compra que se hizo público el año pasado.

En concreto, en el mes de julio, PD Ports, empresa especializada en puertos y logística del Reino Unido, anunció que Pontegadea había acordado adquirir una participación del 49% en la compañía a Brookfield Asset Management, que mantendrá su inversión en la empresa y que, como accionista a largo plazo, “colaborará estrechamente con Pontegadea para impulsar el crecimiento continuo” de esta compañía, según informó.

El director ejecutivo de PD Ports, Frans Calje, destacó entonces que esta operación abría una nueva etapa. “Este acuerdo marca un nuevo y ambicioso capítulo para PD Ports, que consolida nuestra orgullosa trayectoria y marca un rumbo seguro hacia el futuro. Esperamos trabajar con nuestro nuevo accionista para impulsar el crecimiento continuo de nuestro negocio”, aseguró.

PD Ports es uno de los principales grupos portuarios del Reino Unido, que opera en once ubicaciones en todo el país, incluyendo Teesport y Hartlepool en el norte, un grupo de enclaves en el río Humber y sus alrededores, y Felixstowe, el Támesis y la Isla de Wight en el sur.

Frans Calje indicó que la entrada de Ortega en esta gestora portuaria era “un sólido respaldo a la empresa, a su personal y a su visión a largo plazo”.

Esta compañía es la autoridad portuaria encargada del río Tees, con una jurisdicción establecida de doce millas hasta el estuario del Tees y con la responsabilidad legal de garantizar una navegación segura para todos los buques y el mantenimiento en buen estado del río.

Estrategia

Amancio Ortega inició hace unos años un cambio de estrategia visible en los vehículos inversores a través de los que gestiona su millonario patrimonio, Pontegadea y Partler Participaciones. Empezó una diversificación en sus inversiones, que tradicionalmente estuvieron vinculadas al ladrillo, con la compra de múltiples edificios para cobrar alquileres.

El fundador de Inditex decidió reinvertir parte de los dividendos que percibe del grupo textil en otros sectores, especialmente en el energético, donde posee una importante participación.

En su cartera de inversiones están presentes empresas como Enagás (gestora de la red de gas en España), Redes Energéticas Nacionais (operadora del sistema eléctrico en Portugal), Redeia (gestora del sistema eléctrico español) o Telxius (compañía de compañía de infraestructuras de telecomunicaciones). 