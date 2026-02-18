David Lozano | “Investigar la vida de los deportados coruñeses es como armar un puzle”

David Lozano, frente al teatro Rosalía Javier Alborés

Hablar de memoria histórica es también hacerlo de las personas que recopilan información sobre aquellos que fueron represaliados o deportados en A Coruña. Un trabajo de búsqueda que, como expone David Lozano, investigador de la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica (ARMH), también sirve para reparar décadas de tragedias y traumas familiares pese a las dificultades que pueda conllevar: “Investigar la vida de uno de los deportados coruñeses es como armar un puzle”.

A esta noble tarea se dedica este joven experto desde 2020, año en que entró en la asociación tras estudiar Ciencias Políticas en la USC. “Con el covid me apunté como voluntario a un servicio que tenía el Ayuntamiento de atención a personas mayores, y una de esas personas que cuidaba era hija de un represaliado. Empezamos a hablar, congeniamos y me dijo si quería unirme. Le dije que sí, y empecé a colaborar”, explica.

Lozano empezó trabajando en el blog que tiene la asociación sobre la antigua cárcel, que recoge las historias de los represaliados y políticos que estuvieron allí. “Luego empezamos a investigar los deportados a los campos de concentración nazis, y aún seguimos con ello, en base al trabajo previo que ya habían hecho otras personas”, comenta el investigador, que forma tándem con Carmen García-Rodeja, portavoz de la asociación.

En ese campo, en los últimos años además se han adherido a la iniciativa de las stolpersteine, ‘piedras del tropiezo’ que han colocado frente a los lugares en donde vivieron 17 ciudadanos coruñeses deportados a los campos nazis. Recientemente, en enero, lanzaron una guía turística con todas ellas y con lugares relevantes de la ciudad en los años 30 del siglo XX, para poner sus vidas en contexto.

Buscar información sobre ellos es un trabajo laborioso: “No todos los casos son iguales. En algunos ya contactaron los familiares de entrada con nosotros, y en otros fuimos nosotros los que tuvimos que buscar”. Lo hacen en un listado del Ministerio de Cultura que recoge los nombres de todos los deportados a los campos, y a partir de ahí buscan sobre sus vidas en documentos personales como el certificado de nacimiento o de defunción, o en los archivos alemanes, donde pueden ver cuándo fueron internados y cuándo salieron de los campos.

El experto apunta que para las familias “es un trauma que se transmite de una generación a otra”: “Es crucial hablar de estos temas”

“Poco a poco con todo esto, siguiendo las noticias de los periódicos de la época y también los escritos que les hicieron a sus familiares, o incluso con historias orales que estos conocen, vamos armando la historia del deportado”, dice. “El problema es que no en todos los casos tenemos contacto con los familiares. En esos hubo que hacer primero una investigación para localizarlos”, comenta: “Es como armar un gran puzle hasta que al fin consigues una imagen completa”.

No obstante, buena parte de su trabajo tiene más que ver con la divulgación, con iniciativas como la de las stolpersteine, de la que valoran su resultado. “Con las stolpersteine se ha producido algo muy curioso. Los deportados fueron realmente víctimas de la represión franquista, pero como fueron asesinados en campos de concentración nazis la gente no los asocia con eso, así que de alguna forma están mejor valorados”, explica. Por ello, la recepción de estas piedras “ha sido muy positiva”: “La sociedad los ha integrado como parte de su historia, y es curioso porque hay otros muchísimos monumentos de memoria histórica en la ciudad que no tienen esa acogida, como el teatro Rosalía, que al lado tiene aún restos de un cañonazo de la Guerra Civil, o el monumento a los represaliados del Campo da Rata”, comunica.

Un filón del que tirar

“Si te paras a pensarlo, en A Coruña hay unas historias potentísimas que por ser sobre represaliados del franquismo no se les da bombo”, lamenta este experto, quien menciona como ejemplo la revista Alfar, en la que participaron Salvador Dalí o Gabriela Mistral. “O por ejemplo la casa Cervigón de Oleiros, que el año pasado se relacionaba con Richard Gere, fue construida por Jordi Tell, un represaliado del franquismo que estuvo en la cárcel de A Coruña, y eso apenas trascendió a pesar de la cantidad de noticias que hubo sobre el tema”, reivindica.

Quienes sí valoran indudablemente su trabajo son los familiares y descendientes de los deportados, que en algunos casos, durante años, ni siquiera conocían bien estas historias porque en sus casas no se comentaban. Sentimientos que salen a flor de piel en actos tan emotivos como las colocaciones de los stolpersteine: “Es un trauma que se transmite de una generación a otra. Es algo que la gente no entiende, se preguntan cómo puede ser que alguien que no conoció a su abuelo siga sintiendo esa pena, pero hay que pensar que han visto a sus padres sufrir por eso, cuando estaban tristes o les decían que ojalá aún estuviesen aquí. Eso queda dentro de la familia”, cuenta.

Por ello seguirán investigando: “Es crucial hablar de estos temas y hacer rutas y otras iniciativas porque son positivos para la ciudad”. Una labor ante el olvido y ante una barbarie que no debemos olvidar.