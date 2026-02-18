Casi uno de cada cuatro médicos secunda la huelga en el Hospital de A Coruña

Varios profesionales en una concentración a las puertas del Chuac Carlota Blanco

Continúa la huelga de médicos en A Coruña contra el Estatuto Marco del Gobierno central en una jornada lluviosa con gran seguimiento este miércoles por parte de los profesionales del área sanitaria herculina. Casi uno de cada cuatro médicos han secundado el paro y algunos de ellos se han concentrado a las puertas del Chuac para pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, el seguimiento rozó el 25% en el turno de mañana en el Chuac, situándose entre los hospitales gallegos que más han secundado la huelga, tan solo superado por el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (30,46%) y el de Ourense (25,68%). En contraposición, donde menos seguimiento se ha registrado es en el de Pontevedra (14,71%). En el conjunto de los hospitales, la media se sitúa en un 23,89%.

Comienza la huelga de médicos de una semana al mes por un Estatuto que regule su profesión Más información

En cuanto al seguimiento en Atención Primaria, en el área sanitaria de A Coruña y Cee la cifra baja al 1,75%. Es de las más bajas de la comunidad, donde, por ejemplo, en Ourense asciende al 9,13%.

Concentración

Convocados por el sindicato O'mega, decenas de profesionales sanitarios se concentraron este miércoles a las puertas del Chuac, donde han pedido a las administraciones que dejen de hacer "oídos sordos".

"No nos han llamado para sentarnos a negociar. Por lo tanto, lo que nos queda es seguir. Y seguiremos hasta el final porque la meta la tenemos clara", aseguró este miércoles Mercedes Tallón , médica de Urgencias en el Chuac y vicepresidenta del sindicato O'mega.

A la espera de conocer el impacto en las cancelaciones, la huelga continuará lo que resta de semana y se repitirá una vez al mes hasta el verano si no hay un acuerdo antes.