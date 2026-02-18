Ana Díaz | “Un cuidador fatigado comete fallos en la dispensación de medicamentos”

Ana Díaz, presidenta de Galzheimer Care Cedida

La salud del cuidador está directamente relacionada con la del paciente con alzhéimer, pero muchas veces esa labor se hace sin formación ni apoyos. Eso es precisamente lo que busca la Escuela de Cuidado y Salud, una iniciativa gratuita que acaba de nacer en A Coruña de la mano de la Fundación Amador de Castro, en colaboración con Galzheimer Care, donde su presidenta, Ana Díaz, habla de la factura física y emocional de la atención a una enfermedad que se estima que padecen 70.000 personas en Galicia.

¿Por qué era necesaria una Escuela de Cuidado y Salud?

Porque cuidar de otra persona —especialmente en situaciones de dependencia o demencia— tiene un impacto profundo en la salud física, emocional y social del cuidador. Durante mucho tiempo esta realidad ha sido invisible y poco atendida.

¿Falta apoyo a cuidadores en el sistema de salud?

Sí, aunque el sistema es cada vez más consciente de la necesidad de darles cobertura. Cuando un paciente con demencia acude al médico casi todo el tiempo de consulta se ocupa con él y apenas quedan minutos para el cuidador. Estas, a menudo, lo hacen sin formación, sin apoyo emocional y con pocos espacios donde aprender a cuidarse a sí mismas.

¿Qué personas cuidan más?

Los que tienen más tiempo. Suelen ser cónyuges que no trabajan. Los hijos no tienen tanto tiempo para la formación.

Los fármacos de la esperanza para el alzhéimer: “Por fin vamos a poder frenarlo” Más información

Háblenos de la factura que tiene cuidar en demencias.

Es tanto física como emocional. Entre las emocionales nos encontramos depresión, ansiedad, irritabilidad, sentimiento de culpa o agotamiento, ese síndrome de Burnout o de cuidador quemado. Entre las físicas alteraciones del sueño, dolores de cabeza, espalda, pérdida de apetito, etc. También se observan problemas en el seno de la familia, conflictos frecuentes o aislamiento social. Todo esto puede llevar a un aumento de consumo de psicofármacos o sustancias estimulantes, muy poco recomendables. Es importante hacer un buen abordaje desde el inicio, si no lo hacemos con el tiempo será más complicado intervenir.

¿Ayuda compartir experiencias entre cuidadores?

Sí. Nuestro objetivo es ofrecer un espacio seguro donde compartan vivencias reales, dudas, miedos y estrategias del día a día con otras personas que están pasando por situaciones similares. Este año nos vamos en centrar en contenidos propios de los cuidadores, como pautas para el autocuidado o estrategias para el manejo del estrés. Para 2027 el programa pretende mejorar la capacitación a la hora de cuidar, abordando temas como nutrición, gestión de alteraciones conductuales, neuroestimulación y tratamientos farmacológicos.

“España se enfrenta a una crisis en el sistema porque cada vez las familias son más pequeñas y la sociedad más dependiente” Ana Díaz, presidenta de Galzheimer Care

¿Qué temas preocupan más a los cuidadores?

Les preocupa el reparto de tareas. Concentrar todo el cuidado en manos de un cuidador tiene un peaje alto y, a la larga, implica dejar de lado la vida familiar, laboral y personal en favor del cuidado.

¿Cómo influye la formación?

Cuidar es un arte, pero hay que hacerlo con formación. Si el cuidador no sabe cuidar corre el riesgo de instaurar pautas poco beneficiosas para el paciente y eso podría producir una desestabilización.

Elena García Esteban | “Cuando te dicen que tu marido tiene alzhéimer, empieza un duelo en la familia” Más información

¿Hay relación entre la salud del cuidador en evolución del paciente con demencia?

Sí. El estado físico, emocional y psicológico del cuidador impacta directamente en la salud de la persona dependiente, y viceversa. Si el cuidador está fatigado podría cometer un fallo en la dispensación de la medicación. Cuidar es un intercambio emocional constante.

¿Somos una sociedad que cuida cada vez menos?

España es un país con una fuerte cultura de cuidado, pero se enfrenta a una crisis estructural. Cada vez las familias son más pequeñas y fragmentadas y la sociedad más longeva y con mayor prevalencia de enfermedades que causan dependencia. Quedan retos por delante.