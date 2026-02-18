Afigal, con sede en A Coruña, respalda a más de 1.000 proyectos empresariales gallegos que necesitan financiación

Sede de Afigal Cedida

Afigal es una sociedad de garantía recíproca con sede en A Coruña que tiene como socios a 13.300 pymes, emprendedores y autónomos de las provincias de A Coruña y Lugo. Sus actividades tienen como destinataria a la empresa y sus objetivos fundamentales son negociar y conseguir para sus socios las mejores líneas financieras y de avales técnicos.

Esta compañía informa de que cerró el ejercicio 2025 superando “los principales hitos marcados en su plan estratégico”, al alcanzar un riesgo vivo —exposición crediticia— de 328 millones de euros distribuidos en 5.154 avales en vigor.

“Este volumen de financiación activa destinada a pymes, autónomos y emprendedores gallegos rebasa el objetivo fijado para 2025 de 300 millones de euros y consolida a la Sociedad de Garantía Recíproca como un instrumento clave para el acceso al crédito del tejido empresarial de Galicia”, afirma Afigal.

Además, señala que, a lo largo del pasado año, respaldó un total de 1.093 proyectos empresariales, que lograron financiación por más de a 104 millones de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior. Entre los principales instrumentos de financiación canalizados por Afigal, destacan las líneas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).