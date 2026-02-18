Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Afigal, con sede en A Coruña, respalda a más de 1.000 proyectos empresariales gallegos que necesitan financiación

“Este volumen rebasa el objetivo fijado para 2025 de 300 millones de euros", afirma esta compañía

Iván Aguiar
Iván Aguiar
18/02/2026 13:54
Sede de Afigal
Sede de Afigal
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Afigal es una sociedad de garantía recíproca con sede en A Coruña que tiene como socios a 13.300 pymes, emprendedores y autónomos de las provincias de A Coruña y Lugo. Sus actividades tienen como destinataria a la empresa y sus objetivos fundamentales son negociar y conseguir para sus socios las mejores líneas financieras y de avales técnicos.

Esta compañía informa de que cerró el ejercicio 2025 superando “los principales hitos marcados en su plan estratégico”, al alcanzar un riesgo vivo —exposición crediticia— de 328 millones de euros distribuidos en 5.154 avales en vigor.

Amancio Ortega, durante la celebración del concurso hípico de Casas Novas

De Reino Unido a Australia: la nueva apuesta por la logística de Amancio Ortega

Más información

“Este volumen de financiación activa destinada a pymes, autónomos y emprendedores gallegos rebasa el objetivo fijado para 2025 de 300 millones de euros y consolida a la Sociedad de Garantía Recíproca como un instrumento clave para el acceso al crédito del tejido empresarial de Galicia”, afirma Afigal.

Además, señala que, a lo largo del pasado año, respaldó un total de 1.093 proyectos empresariales, que lograron financiación por más de a 104 millones de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior. Entre los principales instrumentos de financiación canalizados por Afigal, destacan las líneas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El municipio celebró su tradicional concurso de disfraces y comparsas

Cazadragóns, Pulpeira de Mondego y Cigardelos triunfan en el concurso de disfraces de Sada
Noela Rey Méndez
Varios veterinarios coruñeses portando el brazalete negro o la “esquela” de fallecimiento de su profesión, en sus respectivas clínicas

Los veterinarios coruñeses convierten el Miércoles de Ceniza en símbolo de su luto: "Las muertes han aumentado con la nueva ley"
Lucía Crujeiras
Árbol caído a la entrada de la autopista en Guísamo

Cae un árbol a la entrada de la AP-9 en Bergondo
Noela Rey Méndez
Imagen de archivo de una recogida de mejillones en Galicia

La DOP Mejillón de Galicia aumentó un 56 % su producción en 2024
EFE