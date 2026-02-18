A Coruña hace de tripas corazón para luchar contra el desempleo en la mediana edad

Un alumno manipula, este miércoles, una pieza de carne ante la supervisión de su profesora Patricia G. Fraga

Reinventarse y dar un giro de 180 grados a la formación y enfoque laboral se trata del arriesgado y valiente paso que pretende incentivar el programa Éfeso Coruña, promovido por el Gobierno local, financiado con fondos europeos y que, en una de sus alternativas más exitosas, cuenta también con la infraestructura y experiencia de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería a través de la Escuela Álvaro Cunqueiro. Allí, desde el pasado 29 de enero, se celebra el curso de carnicería y charcutería.

Se trata de una formación de 165 horas teóricas y otras 80 prácticas, divididas en cinco diarias entre lunes y viernes. Está dirigido a la lucha contra la exclusión social, pues la prioridad a la hora de aceptar las solicitudes de inscripción son los desempleados de larga duración, mayores de 45 años, inmigrantes, personas de movilidad reducida, minorías étnicas y otros grupos que habitualmente sufren más a la hora de encontrar una oportunidad laboral. Las únicas condiciones son estar dado de alta como demandante de empleo y residir en la ciudad.

La profesora de la Escuela de Hostelería Belén Orro es la encargada de convertir a todos esos demandantes de empleo en nuevos carniceros y charcuteros, plenamente capacitados para incorporarse al mercado laboral. La primera experiencia, el pasado año, resultó todo un éxito al conseguir la plena inserción de los que pasaron por un curso que, por otra parte, es totalmente gratuito y cuenta con todas las homologaciones. Entre las labores que dominarán al final de la formación están la de deshuesados de jamones y carnes o la conservación en grandes cámaras. Lo harán como nunca habían pensado: empapados de sangre, lejos de su lugar de origen, pero con una nueva oportunidad para luchar contra la exclusión social y el desempleo en ciertos segmentos de edad y de población.

La Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro, en O Birloque, cumplió 27 años de vida el pasado mes, precisamente durante el desarrollo de este curso contra la exclusión laboral. Se trata del mejor homenaje posible para el que puede considerarse uno de los grandes logros de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña. Héctor Cañete, su presidente, se refería así a la escuela con motivo de las bodas de plata: “Es todo un orgullo para nosotros. La gente de Hostelería de Galicia nos dice que nadie en la comunidad tiene algo así, al menos en el sector privado”.

Alternativas

Actualmente, entre los cursos que se imparten en sus aulas están el BeCook, la gran apuesta privada que surte de trabajadores a los grandes nombres de la hostelería de A Coruña, así como el de cocina saludable o el de carácter intensivo como extras de eventos.

Foto de familia del curso de charcutería Patricia G. Fraga

Así es cómo el principal generador de empleo, pero también el gran demandante, cubre en ocasiones una necesidad de mano de obra que ha llevado a muchos empresarios del sector a reducir sus horarios de apertura o, incluso, sus planes de negocio.