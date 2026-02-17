Un ferri visita el puerto de A Coruña

El 'MV Isle of Islay' está atracado en el muelle del Centenario Javier Alborés

El puerto de A Coruña ha recibido la visita del 'MV Isle of Islay', un ferri que ha llegado procedente de Almería y que tiene previsto continuar su viaje hacia la localidad de Greenock, una zona próxima a Glasgow, en Escocia.

Este barco navega bajo bandera de Reino Unido y cuenta con una eslora de 94,8 metros. Tiene previsto marcharse el próximo sábado, según la información que maneja la Autoridad Portuaria coruñesa.