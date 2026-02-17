Los alumnos de FP Liceo La Paz hacen frente a la realidad del sector logístico

Una de las exposiciones de los trabajos de los alumno| Cedida

La pasada semana, los alumnos del ciclo formativo de Grado Superior de Transporte y Logística de FP Liceo La Paz tuvieron la oportunidad de hacer frente y conectar con los retos reales del sector con la presentación de sus proyectos en el ‘HUB Talento Logístico’. Se trata de una iniciativa del equipo docente del centro, con la que buscan acercar al talento joven de este ciclo formativo a las necesidades reales del sector logístico.

Este evento no se organizó como una presentación académica al uso, sino que se ofreció a los alumnos una experiencia con la que conocer a lo que se enfrentarán en su futuro profesional: las operativas reales de un almacén y todas las fases del proceso logístico. Todo esto mientras se mostraban los proyectos ejecutados por los propios alumnos. Así, las empresas presentes pudieron conocer también de primera mano el talento que se está gestando actualmente.

La jornada

La sesión comenzó en el ‘Muelle de entrada’, donde se recibió a los asistentes. Tras la apertura institucional en la ‘zona crossdocking’, empezaron las presentaciones de los alumnos.

Innovación y metodologías ágiles para abrir el curso en FP Liceo La Paz Más información

David Manrique, Samuel Fagúndez, Guillermo Loureiro y Nicolás Campos abordaron la digitalización de procesos con Scanion. Fabián Cruz y Nerea Mallo presentaron un análisis y diagnóstico de incidencias: ‘Radiografía logística’. Claudia Aller, Delicia Durán, Paula García y Elena Montero trataron estrategias de optimización del almacenaje: ‘Del caos al control’. Y, por último, César Iglesias, David Fuentes y Alejandro López presentaron ‘El Cesar solutions (Taricalc)’, una propuesta de gestión ágil y eficiente de tarifas.

‘Zona proveedores’

Pero, además de esta explosión de ideas de los estudiantes, la jornada del pasado jueves contó también con un espacio para que empresas colaboradoras presentasen en la llamada ‘Zona proveedores’ sus soluciones tecnológicas a aplicar al sector logístico.

Una de esas empresas fue Proquicel, que enseñó su exoesqueleto industrial. Se trata de una herramienta con la que se busca reducir la fatiga a la hora de manipular cargas. Este exoesqueleto lumbar, ya introducido en el mercado, busca proporcionar seguridad, protección e higiene postural a los trabajadores de sectores en los que se trata habitualmente con cargas y movimientos repetitivos, algo habitual en logística y transporte.

Formación Profesional en Liceo La Paz: calidad, innovación y futuro profesional Más información

También participó Robotplus, que enseñó sus ‘cobots’, robots colaborativos que permiten automatizar procesos, pero manteniendo la colaboración directa del personal, permitiendo optimizar tiempos a la vez que se aumenta la eficiencia de almacenes y centros logísticos.

Y tras toda esta avalancha de ideas y proyectos, tanto ideas nacientes de alumnos como consolidadas por las empresas, la sesión del pasado jueves finalizó en la ‘Zona de consolidación’. Este espacio de networking, además de para reponer fuerzas, permitió que alumnos y sociedades pudieran mantener un contacto directo.

De este modo, con el ‘HUB Talento Logístico’, FP Liceo La Paz busca reforzar su firme apuesta por una formación que también sea práctica, a la par que innovadora y conectada con la realidad empresarial, lo que permite que los alumnos estén al día en las tendencias de automatización, digitalización y seguridad.