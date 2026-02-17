Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los alumnos de FP Liceo La Paz hacen frente a la realidad del sector logístico

El centro acogió la pasada semana la jornada ‘HUB Talento Logístico’, en la que los alumnos pudieron presentar sus proyectos 

Ana Herrero
17/02/2026 05:10
Una de las exposiciones de los trabajos de los alumno| 
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La pasada semana, los alumnos del ciclo formativo de Grado Superior de Transporte y Logística de FP Liceo La Paz tuvieron la oportunidad de hacer frente y conectar con los retos reales del sector con la presentación de sus proyectos en el ‘HUB Talento Logístico’. Se trata de una iniciativa del equipo docente del centro, con la que buscan acercar al talento joven de este ciclo formativo a las necesidades reales del sector logístico.

Este evento no se organizó como una presentación académica al uso, sino que se ofreció a los alumnos una experiencia con la que conocer a lo que se enfrentarán en su futuro profesional: las operativas reales de un almacén y todas las fases del proceso logístico. Todo esto mientras se mostraban los proyectos ejecutados por los propios alumnos. Así, las empresas presentes pudieron conocer también de primera mano el talento que se está gestando actualmente.

La jornada

La sesión comenzó en el ‘Muelle de entrada’, donde se recibió a los asistentes. Tras la apertura institucional en la ‘zona crossdocking’, empezaron las presentaciones de los alumnos.

Innovación y metodologías ágiles para abrir el curso en FP Liceo La Paz

Más información

David Manrique, Samuel Fagúndez, Guillermo Loureiro y Nicolás Campos abordaron la digitalización de procesos con Scanion. Fabián Cruz y Nerea Mallo presentaron un análisis y diagnóstico de incidencias: ‘Radiografía logística’. Claudia Aller, Delicia Durán, Paula García y Elena Montero trataron estrategias de optimización del almacenaje: ‘Del caos al control’. Y, por último, César Iglesias, David Fuentes y Alejandro López presentaron ‘El Cesar solutions (Taricalc)’, una propuesta de gestión ágil y eficiente de tarifas.

‘Zona proveedores’

Pero, además de esta explosión de ideas de los estudiantes, la jornada del pasado jueves contó también con un espacio para que empresas colaboradoras presentasen en la llamada ‘Zona proveedores’ sus soluciones tecnológicas a aplicar al sector logístico.

Una de esas empresas fue Proquicel, que enseñó su exoesqueleto industrial. Se trata de una herramienta con la que se busca reducir la fatiga a la hora de manipular cargas. Este exoesqueleto lumbar, ya introducido en el mercado, busca proporcionar seguridad, protección e higiene postural a los trabajadores de sectores en los que se trata habitualmente con cargas y movimientos repetitivos, algo habitual en logística y transporte.

Formación Profesional en Liceo La Paz: calidad, innovación y futuro profesional

Más información

También participó Robotplus, que enseñó sus ‘cobots’, robots colaborativos que permiten automatizar procesos, pero manteniendo la colaboración directa del personal, permitiendo optimizar tiempos a la vez que se aumenta la eficiencia de almacenes y centros logísticos.

Y tras toda esta avalancha de ideas y proyectos, tanto ideas nacientes de alumnos como consolidadas por las empresas, la sesión del pasado jueves finalizó en la ‘Zona de consolidación’. Este espacio de networking, además de para reponer fuerzas, permitió que alumnos y sociedades pudieran mantener un contacto directo.

De este modo, con el ‘HUB Talento Logístico’, FP Liceo La Paz busca reforzar su firme apuesta por una formación que también sea práctica, a la par que innovadora y conectada con la realidad empresarial, lo que permite que los alumnos estén al día en las tendencias de automatización, digitalización y seguridad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Álvaro Segade, 'Alvarito', choqueiro coruñés: "Soy la verdadera musa del destape"
Dani Sánchez
Bob Dylan, en el Concierto de los Mil Años

Bob Dylan, Bad Bunny o Ringo Starr: estos son los ganadores del principal Grammy que actuaron en A Coruña
Omar Bello

Los vecinos de la Ciudad Vieja reclaman su sitio y aprietan para la depuración del censo
Guillermo Parga
Dos viajeros, en las taquillas de la estación de tren de A Coruña durante la huelga ferroviaria

La semana de caos en el servicio ferroviario de A Coruña incrementa las exigencias de los viajeros: “No hay alternativa al tren”
Dani Sánchez