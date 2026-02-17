La semana de caos en el servicio ferroviario de A Coruña incrementa las exigencias de los viajeros: “No hay alternativa al tren”

Dos viajeros, en las taquillas de la estación de tren de A Coruña durante la huelga ferroviaria Patricia G. Fraga

Hacía tiempo que los usuarios del tren no vivían una semana tan convulsa en el transporte ferroviario. Y es que, solo un día después de que los trayectos con origen o destino Vigo se restableciesen tras 72 horas de corte “debido a las condiciones meteorológicas”, tuvieron que sufrir las consecuencias derivadas de la huelga en el sector durante tres días.

En conclusión, una semana de caos e incertidumbre en el transporte público más utilizado de toda Galicia: “Esta semana nefasta no puede ser en vano. El ferrocarril en Galicia es esencial para miles de personas, no somos solo datos. Sin tren, no hay alternativa”, explican desde la Plataforma de Usuarios de Media Distancia.

En un principio, el paro en el transporte sobre raíles no parecía afectar tanto a los desplazamientos con origen o destino A Coruña. Por lo menos, en la línea que opera la urbe herculina con Vigo, utilizada a diario por más de 10.000 viajeros.

Los servicios mínimos decretados por el Ministerio –considerados “abusivos” por la Confederación General del Trabajo (CGT)– prácticamente correspondían a la totalidad de los trayectos. Todavía parecía más alentadora la situación cuando, durante la tarde del pasado lunes, los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y Semaf) decidían poner fin al paro tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes.

“El ferrocarril en Galicia es esencial. Adaptarse al nuevo clima es toda una responsabilidad”, dicen los usuarios

Algo que no sentó bien a los sindicatos con menor representación (CGT, SF y Alferro), quienes, al sentirse “excluidos de la negociación”, mantuvieron la huelga durante los dos siguientes días, lo que acrecentó si cabe todavía más el caos vivido en los días previos.

En total, más de medio centenar de frecuencias con origen o destino A Coruña fueron retrasadas o canceladas. “Es justo reconocer que levantar los servicios mínimos fue abandonarnos; dependemos del tren miles de personas. El clima ha cambiado, adaptarse es una responsabilidad”, apuntaron desde la plataforma de usuarios.