La producción visual y sonora de las Fiestas de María Pita y los barrios y del Noroeste costará 740.000 euros al año

Aunque todavía queda medio año para su inicio, de algún modo las Fiestas de María Pita se empiezan a preparar en el aspecto técnico. El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) licitó recientemente el contrato para los servicios de producción, iluminación y audiovisuales para espectáculos organizados por la entidad, entre los que se incluyen los conciertos de las propias fiestas, las celebraciones de los barrios, el Festival Noroeste, actuaciones en espacios abiertos como Santa Margarita o Méndez Núñez o espectáculos en recintos cerrados.

El contrato en cuestión se adjudicará por un año, aunque se podrá ir prorrogando curso a curso hasta un máximo de cuatro años. El presupuesto será de 740.000 euros cada curso, por lo que de cumplir el plazo máximo el coste será de casi tres millones de euros.

El contrato contempla diferentes tipos de servicio. Uno de ellos para disponer en la playa de Riazor, para la celebración del Festival Noroeste en la primera quincena de agosto. Se contemplan siete días de servicio, contando los días de montaje y desmontaje.

También un servicio único, aunque más largo, de todo el mes de agosto, será el de las Fiestas en la plaza de María Pita. En este caso, se divide en dos tipos: contemplando 16 servicios para conciertos de gran formato, los de las Noites de María Pita, y otros seis de menor calado, los correspondientes a la Semana Clásica.

El IMCE contempla en esta licitación espectáculos al aire libre en zonas como el parque de Santa Margarita o en los jardines de Méndez Núñez, entre otros posibles espacios. En este caso, se estiman hasta siete servicios en un año, principalmente entre mayo y septiembre, con entre dos y cuatro actuaciones en cada servicio.

También se alude a celebraciones en barrios y plazas por toda la ciudad. Se plantean entre seis y diez servicios de este tipo, con aforos de hasta 2.000 personas y entre cinco y siete actuaciones en cada uno de ellos. En este caso, la celebración sería durante los meses de verano y podrían coincidir hasta cinco producciones simultáneas en el mismo día.

Se plantean también un máximo de doce servicios en espacios interiores gestionados por el propio Instituto Municipal Coruña Espectáculos, también entre mayo y septiembre, pudiendo coincidir en el tiempo la celebración de tres de estos espectáculos de manera simultánea.

A todo esto se suma que el IMCE hizo público en la jornada de ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la línea de ayudas para las fiestas de barrio por parte de las asociaciones vecinales en 2026, con un presupuesto de 500.000 euros.

Cada proyecto podrá obtener un máximo de 20.000 euros. A mayores, en caso de ser posible, el Ayuntamiento podrá ceder equipamiento como sillas o tarimas, entre otros elementos. El IMCE se hará cargo del coste de los baños químicos, mientras que el Ayuntamiento prestará el servicio de limpieza viaria.