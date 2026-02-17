Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Lunes de Entroido en A Coruña
A Coruña

La fiesta se impone a la lluvia en la siempre divertida noche del lunes de Carnaval en A Coruña

Ana Herrero
17/02/2026 12:03

El lunes de Carnaval es siempre una fecha señalada en A Coruña para los amantes de la fiesta. Se cuentan por miles las personas que salen a la calle para disfrutar y lucir sus disfraces, o simplemente para impregnarse del excepcional ambiente que se respira en las calles del centro de la ciudad. Sin embargo, en este 2026 había una preocupación: si la lluvia aguaría la fiesta. Y, por suerte, no fue así.

Es cierto que la lluvia hizo acto de presencia en muchos momentos de la noche, pero nadie se quedó en casa por ese motivo. Los soportales y los paraguas fueron los aliados perfectos ante las inclemencias meteorológicas. Y en muchos casos, ni siquiera hizo falta eso. Más de uno se dejó empapar sin ningún problema. Porque el Entroido en A Coruña, con lluvia o sin ella, es para disfrutarlo. 

Cientos de personas se concentraron en las calles para ver los disfraces más originales

Las mejores imágenes del Carnaval de A Coruña

Más información

Te puede interesar

El ideal gallego

Vox mantiene su intención de pactar en Extremadura pese a los "vaivenes" de Guardiola
Agencias
Suso, el mítico utillero del Deportivo, durante el homenaje que recibió en Riazor en junio de 2025 por su jubilación

Diego González Rivas extirpa un tumor a Suso, el mítico utillero del Deportivo
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

España pedirá un nuevo pago del fondo europeo de recuperación y no renuncia a cobrar más de mil millones cuyo plazo ya venció
Agencias
El diputado del BNG, Nu00e9stor Rego, interviene en el pleno del Congreso

ERC, Bildu y BNG piden un proceso constituyente para reconocer a las "naciones del Estado"
Agencias