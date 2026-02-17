La fiesta se impone a la lluvia en la siempre divertida noche del lunes de Carnaval en A Coruña

El lunes de Carnaval es siempre una fecha señalada en A Coruña para los amantes de la fiesta. Se cuentan por miles las personas que salen a la calle para disfrutar y lucir sus disfraces, o simplemente para impregnarse del excepcional ambiente que se respira en las calles del centro de la ciudad. Sin embargo, en este 2026 había una preocupación: si la lluvia aguaría la fiesta. Y, por suerte, no fue así.

Es cierto que la lluvia hizo acto de presencia en muchos momentos de la noche, pero nadie se quedó en casa por ese motivo. Los soportales y los paraguas fueron los aliados perfectos ante las inclemencias meteorológicas. Y en muchos casos, ni siquiera hizo falta eso. Más de uno se dejó empapar sin ningún problema. Porque el Entroido en A Coruña, con lluvia o sin ella, es para disfrutarlo.