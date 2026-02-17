La copla de Carnaval con la que las choqueiras del año agradecieron el cariño de A Coruña
En torno a la una y media de la tarde de este martes, la calle San José se convirtió en el corazón del Carnaval herculino.
Con la meteorología a favor y la lluvia dando una tregua, la alcaldesa Inés Rey se paseaba disfrazada de crucerista despistada, andador incluido, para disfrute de una multitud que desde un buen rato antes ya se dejaba ver por las calles aledañas.
Las choqueiras del año, Isa y Bego, fueron protagonistas y la placa con sus nombres fue descubierta entre el júbilo del público. "La experiencia fue muy buena, pero el año que viene no repetimos aunque nos lo pidan", aseguraban entre risas mientras captaban la atención de todo el mundo y no paraban de atender peticiones de selfies.
La copla con la que Isa y Bego agradecieron el homenaje de A Coruña
Somos Isa e máis Bego,
as toliñas do Antroido,
disfrutando desta festa
sen ler a letra pequena.
Grazas ao noso Concello
e á Comisión organizadora,
por facernos choqueiras…
¡que idea tan boa e traidora!
Porque limpamos o Concello
con sorriso profesional,
e no Palacio da Ópera
fixemos limpeza integral.
So una queixa
Faltaba a alfombra vermella
Aínda que nos tocaría
Aspirala con esmero!
O sábado fomos ao estadio
E o paseo deixamos niquelado
Viva o depor campión!!!
E a súa gran aficción.
Pensamos: “Xa está, rematou,
agora toca descansar”,
pero chegou o desfile
e volveunos tocar traballar.
E chegou hoxe, martes,
con plumeiro e escoba,
limpamos a rúa da Torre
coma se fose a nosa casa.
Moito traballamos, abofé,
pero sempre coa retranca,
que ser choqueira no Antroido
non é festa… ¡é unha longa xornada!
Hoxe toca placa
Con moito mérito gañada
Pois traballar, traballamos moito
Sen poñer mala cara!
Deixamos o noso posto
Ao seguinte choqueiro
Que veña preparado
Para o duro traballo!
E dicímolo ben alto,
xa con dor nos pés e emoción:
Viva o Antroido, viva a festa
e viva esta tradición! 🎭