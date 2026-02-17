Mi cuenta

La copla de las choqueiras Isa y Bego
A Coruña

La copla de Carnaval con la que las choqueiras del año agradecieron el cariño de A Coruña

Omar Bello
Omar Bello
17/02/2026 13:58

En torno a la una y media de la tarde de este martes, la calle San José se convirtió en el corazón del Carnaval herculino. 

Con la meteorología a favor y la lluvia dando una tregua, la alcaldesa Inés Rey se paseaba disfrazada de crucerista despistada, andador incluido, para disfrute de una multitud que desde un buen rato antes ya se dejaba ver por las calles aledañas. 

Las choqueiras del año, Isa y Bego, fueron protagonistas y la placa con sus nombres fue descubierta entre el júbilo del público. "La experiencia fue muy buena, pero el año que viene no repetimos aunque nos lo pidan", aseguraban entre risas mientras captaban la atención de todo el mundo y no paraban de atender peticiones de selfies.

La copla con la que Isa y Bego agradecieron el homenaje de A Coruña

Somos Isa e máis Bego,

as toliñas do Antroido,

disfrutando desta festa

sen ler a letra pequena.

Grazas ao noso Concello

e á Comisión organizadora,

por facernos choqueiras…

¡que idea tan boa e traidora!

Porque limpamos o Concello

con sorriso profesional,

e no Palacio da Ópera

fixemos limpeza integral.

So una queixa

Faltaba a alfombra vermella

Aínda que nos tocaría

Aspirala con esmero!

O sábado fomos ao estadio

E o paseo deixamos niquelado

Viva o depor campión!!!

E a súa gran aficción.

Pensamos: “Xa está, rematou,

agora toca descansar”,

pero chegou o desfile

e volveunos tocar traballar.

E chegou hoxe, martes,

con plumeiro e escoba,

limpamos a rúa da Torre

coma se fose a nosa casa.

Moito traballamos, abofé,

pero sempre coa retranca,

que ser choqueira no Antroido

non é festa… ¡é unha longa xornada!

Hoxe toca placa

Con moito mérito gañada

Pois traballar, traballamos moito

Sen poñer mala cara!

Deixamos o noso posto

Ao seguinte choqueiro

Que veña preparado

Para o duro traballo!

E dicímolo ben alto,

xa con dor nos s e emoción:

Viva o Antroido, viva a festa

e viva esta tradición! 🎭

