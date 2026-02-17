La comparsa Os Maracos de A Coruña retira la esvástica del pecho de Santiago Abascal
El presidente de la asociación, Romuldo Irijoa, considera que "siempre se exageran un poco las cosas"
La comparsa Os Maracos, que este año generó polémica por desfilar por la ciudad con el líder Vox en España, Santiago Abascal, en versión cabezuda, solo ha decidido pensar dos veces antes de actuar durante la jornada de Martes de Carnaval. Y es que, después de generar revuelo por incorporar una esvástica en el pecho del cabezudo de Abascal, durante la jornada de ayer decidieron retirar la cruz gamada para desfilar más tranquilos, evitar disgustos y, sobre todo, disfrutar del Antroido por las calles más famosas del barrio de Monte Alto.
No obstante, desde Vox Galicia consideraron en todo momento este aspecto como parte de la sátira tradicional y que, por tanto, no merece la pena entrar en debate. Algo que secundó el presidente de la comparsa, Romualdo Irijoa: "Siempre se exageran un poco las cosas. Es Carnaval”, explica.
Aun así, decidieron que la mejor solución era quitarla y, de esta forma, evitar enfrentamientos. Durante este Carnaval, la polémica también estuvo centrada en la aparición de una bandera rusa en la comparsa Bribesly Hills, de Cambre, que causó indignación entre algunos miembros de la comunidad de refugiados ucranianos. La asociación AGA-Ucraína, que los representa, llegó a anunciar que pensaba acudir a la Fiscalía para que investigase un posible delito de odio. Algo que finalmente optaron por no hacer.