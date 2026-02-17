Mi cuenta

A Coruña

La borrasca 'Pedro' pone en alerta naranja toda la costa de Galicia

Agencias
17/02/2026 14:09
Temporal en A Coruña
Un surfista en la playa en A Coruña durante un temporal
Quintana
La Xunta ha activado para mañana, miércoles, la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego, por lo que se suspende la actividad deportiva federada en el marco en todos los municipios afectados.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde primera hora de la mañana en el noroeste de A Coruña, se extenderá a mediodía al resto de esta provincia y a la de Lugo y, ya por la tarde, a la de Pontevedra.

Se espera mar combinada del oeste o noroeste con olas de hasta siete metros y viento del oeste o sudoeste de fuerza ocho, que ocasionalmente en el noroeste de A Coruña puede ser de hasta fuerza nueve.

Temporal en A Coruña

Temporales en Galicia: más de 7.500 incidencias en 3 semanas y agua caída como para abastecer a los gallegos por 113 años

Para garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección xeral de Emerxencias e Interior de la Consellería de Presidencia ha informado de la situación a través del 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Uno de los episodios de lluvia, en los primeros días de noviembre

A Coruña aguarda con esperanza la llegada del anticiclón de las Azores: ¿parará de llover por fin en la ciudad?

Además, ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el mar en los ayuntamientos afectados, que pueden consultarse en la web Deporte Gallego.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, madrugadas y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

A Coruña solo se libró de la lluvia en dos de los 43 días de 2026

Llega a España esta nueva borrasca, nombrada 'Pedro', la decimosexta de la temporada, que dejará entre mañana y el jueves vientos muy fuertes, temporal marítimo y nevadas en el norte, según ha informado hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Nombrada por el Servicio Meteorológico de Francia, la nueva borrasca de alto impacto -que afectará más al país vecino- también dejará tiempo adverso en España, en donde podría bajar la cota de nieve a niveles de 700 metros el jueves en el norte del país.

Tras el paso de Oriana, la última de las borrascas de gran impacto hasta el momento, España se verá sacudida ahora por Pedro en lo que es ya un carrusel de temporales; "estamos a una del máximo histórico", según la Aemet. 

