Inés Rey, disfrazada de crucerista el día de Martes de Carnaval
A Coruña

Inés Rey, una crucerista con andador y dinero para conquistar el Carnaval de A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
17/02/2026 13:16

Tras sus grandes éxitos carnavalescos como Shakira o jabalí, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha decidido en este 2026 disfrazarse de otro 'personaje' típico coruñés: el crucerista.

Inu00e9s Rey disfrazada de jabalu00ed en el Carnaval choqueiro de A Coruu00f1a @ Mu00f3nica Arcay (5)

La alcaldesa de A Coruña reina en el Martes de Carnaval disfrazada de jabalí

Inés Rey conquista el Martes de Carnaval vestida de Shakira despechada

En una ciudad que cada año sigue batiendo récords de escalas de trasatlánticos, es más que habitual ver casi cada día numerosos pasajeros que llegan a bordo de cruceros pasear por las calles herculinas. 

La alcaldesa, que ya triunfó otros años como Shakira o vestida de jabalí, optó en este 2026 por disfrazarse de una turista en trasatlántico, andador y mapa en mano

El perfil del turista de trasatlántico marca una alta edad media, lo que se ha convertido en la inspiración para Inés Rey. Vestida de 'sport' y agarrada a un andador, la alcaldesa llegó a la plaza de España para iniciar los actos del día grande del Carnaval de A Coruña. Junto a ella, como cada año, parte de su equipo de gobierno y técnicos municipales, también mostrando atuendo típicamente turista, con  mochilas, mapas, chanclas a juego con calcetines o grandes pamelas. Y, como los cruceristas que llegan hasta A Coruña, la regidora también iba bien surtida de billetes para gastar en comercios y locales de hostelería.

