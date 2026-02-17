Inditex y cinco artistas de A Coruña, presentes en la nueva colección del Reina Sofía

La sala catorce de la nueva colección del Reina Sofía, 'Relacionalidades. Operaciones performativas con cuerpos extraños', acoge la proyección de 'Secret Strike Inditex' Roberto Ruiz

El Museo Reina Sofía de Madrid ha estrenado esta semana la nueva presentación de las Colecciones del Museo Reina Sofía. La cuarta planta del edificio Sabatini de la pinacoteca queda así ocupada al completo por una retrospectiva del arte en los últimos 50 años en España, con una selección de más de 400 obras de más de 220 artistas. Y como no podía ser de otra manera, A Coruña tiene su cuota de representación, con obras de cinco artistas nacidos en la ciudad, así como algún que otro guiño, entre los que se cuela la multinacional radicada en Sabón Inditex.

Uno de esos guiños se sitúa ya en la propia concepción de la presentación, fruto del trabajo del director del museo, el coruñés Manuel Segade, que junto a diversos equipos han propuesto este nuevo recorrido que se divide en 21 capítulos.

La primera obra de una artista coruñesa presente en la nueva presentación del Reina Sofía está en el capítulo 13 del recorrido, ‘Nuevos materialismos’. Allí se sitúa ‘Nothing under a chair (Nada debajo de una silla)’, de la coruñesa Ángela de la Cruz, una obra que compró el año pasado el Ministerio de Cultura en ARCO y que se estrena así en el museo madrileño. Esta representación de “cuadros esperando” que “incapaces por el momento de ser otra cosa, esperan”, comparte espacio con otro de los guiños a la urbe herculina. Y es que la pieza de De la Cruz comparte espacio con otra de la artista de Pamplona June Crespo, que en 2019 ganó el premio Internacional de Arte de la Fundación María José Jove.

Un poco más adelante, en el capítulo 16, ‘La imagen sublime’, se muestran diversos trabajos audiovisuales en ocho monitores. Uno de ellos es ‘Alicia en Galicia caníbal’, creación del coruñés Xavier F. Villaverde. Se trata de un videoclip que ya formó parte a finales de los 80 de la primera exposición de videoarte del Reina Sofía (también bajo el nombre de 'La imagen sublime'), además de haber ganado premios en certámenes de videos musicales.

En el capítulo 17, ‘Una pintura más pintada’, se encuentra ‘Matisse de día, Matisse de noche’, una obra de Carlos Alcolea, nacido en A Coruña en 1949 y considerado “uno de los artistas teóricos más relevantes de su generación”, que además formó parte del grupo de la Nueva Figuración Madrileña. En esta sección se reivindica también al Grupo Atlántica con trabajos, entre otros, de Antón Patiño, del que se inaugurará este próximo jueves 19 una exposición en Palexco.

En el capítulo 18, ‘Arte y realidad en las culturas fotográficas de los ochenta’ son dos los artistas coruñeses presentes. Se trata de los fotógrafos Manuel Vilariño y Xurxo Lobato. Aunque también está presente el ferrolano asentado en A Coruña Vari Caramés, así como Chema Madoz, cuya foto ‘¿Escurreplatos o alcantarilla?’ está tomada en la plaza de María Pita.

La presencia de Inditex

Y también está presente en esta colección Inditex. En el capítulo 14, ‘Relacionalidades. Operaciones performativas con cuerpos extraños’, se muestra la pieza audiovisual de Alicia Framis ‘Secret strike Inditex (Huelga secreta Inditex)’, del año 2006.

Se trata de una performance en las instalaciones de la multinacional en Sabón. En esta pieza, se graba a los trabajadores de la empresa, paralizados, mientras realizan sus diferentes labores, como si fuesen esculturas. Esta creación de la artista catalana se enmarcó en una serie de piezas bajo esa denominación de ‘Secret strike’, en la que Framis repitió esta performance en otras empresas como la neerlandesa Rabobank.