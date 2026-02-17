Vista del Puerto Exterior de Langosteira

El Ideal Gallego se hacía eco hace 25 años de que la Consellería de Medio Ambiente daba el visto bueno al proyecto de construcción del Puerto Exterior de punta Langosteira. Mientras un grupo de empresarios, afectados por el petróleo del buque ‘Mar Egeo’, mostraban su descontento porque el Gobierno central no les pagaba las ayudas prometidas. Hace medio siglo los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura llevaban a cabo una marcha pacífica en protesta por el estado en el que se encontraba el transporte público. Por su parte, un niño fallecía atropellado por un vehículo de tracción animal el 17 de febrero de 1951 y un hombre era herido en una pelea en Santa Margarita hace cien años.

Hace 25 años | La Xunta da el visto bueno al Puerto Exterior

El proyecto para la construcción del nuevo puerto exterior, en la zona de Punta Langosteira, acaba de recibir un nuevo impulso. La Secretaría Xeral de Medio Ambiente remitió un informe favorable sobre el impacto ambiental del proyecto de la dársena exterior coruñesa. La Autoridad Portuaria sólo tendrá que cumplir varias condiciones como controlar los vertidos y la contaminación. Ahora sólo falta que la Xunta respalde su viabilidad económica.

Un grupo de empresarios, afectados por el vertido de petróleo del ‘Mar Egeo’, se reunieron ayer en A Coruña para analizar el estado actual de las gestiones para que se paguen las indemnizaciones por la catástrofe. Entre los puntos abordados por el colectivo, destacó una dura crítica al Gobierno porque no logra que el Fondo de Compensación de Daños por Hidrocarburos, (Fidac), pague las ayudas prometidas, desde hace años.

Hace 50 años | Marcha pacífica de los alumnos de arquitectura

Con la celebración de una marcha pacífica que recorrió el mismo trayecto del bus 22 (Cuatro Caminos, Estación de Ferrocarril, Avenida de Lavedra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura) los alumnos quisieron informar ayer a la ciudad de La Coruña de los problemas que tienen planteados en materia de transporte. Estos se concentran en autobuses, precio excesivo del transporte y un solo punto de partida. Al parecer, después de varias asambleas y trámites realizados por los alumnos sin fruto alguno, decidieron realizar la marcha de la que informamos. En la manifestación pedían autobuses gratuitos y suficientes con varios puntos de partida. Viajan, dicen, en condiciones de amontonamiento con más de cien personas por autobús y tienen que utilizar a veces dos autobuses para realizar el trayecto, con pésimas condiciones de los accesos al recinto universitario.

Hace 75 años | Jornada negra de atropellos en la ciudad

La jornada de ayer 16 de febrero de 1951 fue pródiga en atropellos. Un niño resultó muerto al ser arrollado por un carro de tracción animal, y en la calle Caballeros también fue alcanzada por un trolebús una mujer que sufrió lesiones de consideración. Otros atropellados registrados durante el día no revistieron mayor gravedad, pero de todas maneras, en este aspecto, la jornada de ayer tenemos que señalarla con piedra negra.

También terminó ayer el juicio oral contra los cinco acusados de haber dado a muerte a un joven a la salida de un baile en Mugía. El fiscal modificó sus conclusiones aumentando la pena; para cada uno de los encartados solicita dieciocho años de prisión.

Ayer también los directivos y jugadores del Sarrebrucken suizo visitaron al gobernador civil antes de su partido contra el Deportivo mañana.

Hace 100 años | Un hombre herido en una pelea en Santa Margarita

A las nueve y media de la noche de ayer se hallaban jugando al tute varios sujetos en una taberna situada en el barrio de Santa Margarita, conocida por la de Manuel da Feira, y entrando en la tienda el vecino de la Silva de Arriba Alfonso Campos, pretendió entrar al juego, a lo que se opusieron los jugadores. Momentos después al salir estos por la taberna, Alfonso Campos, sin mediar palabra alguna, se abalanzó a uno de los jugadores, llamado Manuel Rojo Fajardo, de 22 años, vecino de Santa Margarita, y le dio un corte en el brazo izquierdo, causándole una herida de pronóstico reservado, de la que fue asistido en la Casa del Socorro, pasando después a su domicilio. La Policía practica gestiones para detener al agresor. Ayer también fueron detenidas por la Guardia Civil dos vecinas de la localidad de Outes por desacato y atentado contra el alguacil de la misma.