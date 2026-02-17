Mi cuenta

A Coruña

El trail de los Bomberos de A Coruña volverá a los montes de Novo Mesoiro el 11 de abril

Redacción
17/02/2026 15:10
Cuenta atrás para la celebración del XI C-Trail BomberosCoruña, organizado por la asociación del servicio municipal de Bomberos de A Coruña con la colaboración del Ayuntamiento, y que volverá a los montes de Novo Mesoiro el próximo 11 de abril.

La alcaldesa, Inés Rey, recordó que esta prueba es la única de este tipo que se realiza en el término municipal, “y supone una gran oportunidad para disfrutar de la práctica deportiva al aire libre y, de paso, conocer más al por menor los parajes naturales y los montes de nuestra ciudad”.

El trail, con un recorrido circular de 15 kilómetros, comenzará a las 18.00 horas: arrancará en el entorno del pabellón polideportivo municipal de Novo Mesoiro y se desarrollará, en su mayor parte, por pistas, caminos y senderos de los montes próximos. 

Además, como ya es habitual, la jornada también incluye una andadura de menor distancia, 10 kilómetros, concebida para la participación del público familiar.

El plazo para inscribirse —ya abierto— estará habilitado hasta el día 8 de abril, con una cuota máxima de 400 plazas. 

Las personas participantes contarán con dorsal y dispondrán, además, de una bolsa de corredor con un regalo conmemorativo, así como de avituallamento. 

La inscripción también recoge un seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

Tal y como estipula la normativa del trail, los corredores deberán llevar material obligatorio de seguridad: el dorsal, visible en la parte delantera y, además, un envase o sistema de hidratación.

También se recomienda el uso de ropa y zapatillas adecuadas para carreras de monte, así como portar una linterna frontal y teléfono móvil. En este sentido, las personas participantes dispondrán también de servicio de duchas y vestuarios en el pabellón polideportivo municipal de Novo Mesoiro.

